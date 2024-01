MMORPG-Spieler stirbt rund 42-mal pro Tag, aber kaum einer weiß, wieso eigentlich

Im MMORPG Tibia, das seit mehr als 25 Jahren in Regensburg entwickelt wird, gibt es einen ganz besonderen Spieler. Er ist 2023 ganze 15.000 Mal gestorben, also rund 42-mal pro Tag. Der Spieler ist in der Community eine wandelnde Legende und nur die wenigsten wissen überhaupt, ob sich ein Mensch dahinter verbirgt.

Was hat es mit den Toden auf sich? Auf der Seite Nabbot.xyz wurden besondere Statistiken zu Tibia veröffentlicht. In den Diagrammen ist beispielsweise zu sehen, was für einen Anteil bestimmte Klassen in der Spielerschaft ausmachen.

Ein Diagramm fällt besonders auf, weil ein Spieler die Skala sprengt. Bei den Charakteren mit den meisten Toden gibt es nämlich eine Spitzenposition, gegen die alle anderen Platzierungen weit abgeschlagen sind:

Platz 1: Baby Boy mit 15.287 Toden

Platz 2: Kiki Camarena mit 1.320 Toden

Platz 3: Lbomb Ocexandebra One mit 1.229 Toden

Platz 4: Lipe Rushz mit 1.214 Toden

Platz 5: Suato Bank mit 927 Toden

Der Spieler namens Baby Boy hat also mehr Tode auf dem Konto als alle anderen Spieler in der aufgeführten Statistik zusammen. Er befindet sich auf dem Server namens Antica und ist selbst unter seinen Server-Kollegen ein großes Mysterium (via reddit.com).

Tibia-Spieler sind sich nicht sicher, ob es eine Makro ist

Wieso macht der Spieler das? Leider ist nicht bekannt, was der Spieler sich dabei denkt. Auf tibiaring.com ist zu sehen, dass der Spieler auch noch im Jahr 2024 genauso weitermacht wie bisher.

Viele Spieler wissen nicht einmal, ob es sich bei Baby Boy um einen Spieler oder eine Makro handelt. YouTuber Tibia Papo erzählt, dass Baby Boy etwas seltsam schreiben würde, eben wie ein kleines Baby. Aber das würde dafür sprechen, dass dahinter tatsächlich ein Mensch stecken würde.

In den Kommentaren schreibt ein User, dass er Baby Boy einmal dazu bringen konnte, mit ihm einen Song von David Bowie zu singen. Auch das würde dafür sprechen, dass es sich bei Baby Boy um eine echte Person handelt.

Ein Spieler will sogar wissen, wer sich hinter Baby Boy befindet. Er schreibt im reddit-Forum, dass er den User nicht verraten wollen würde. Es sei denn, es sei Geld im Spiel. Ein anderer User wiederum schreibt, dass er sich mit der Enthüllung zurückhalten solle, sonst wäre Tibias größtes Mysterium in Gefahr.

Vermutlich handelt es sich bei Baby Boy um einen Rollenspieler. Der User ist mit einem Charakter namens Baby Sitter verheiratet, der sich aktuell auf Level 75 befindet. Baby Boy befindet sich nur auf Level 20, da er jedes Mal Erfahrungspunkte verliert, wenn er stirbt.

Es gibt sogar einen Spieler in Tibia, der sich extra tötete, um Level zu verlieren. Dadurch konnte er eine Quest immer wieder absolvieren, um einen bestimmten Erfolg zu erreichen: MMORPG-Spieler tötet eigenen Held 300-Mal, fällt von Stufe 200 auf 6 – Schafft Erfolg, den 10 Jahre lang keiner holte