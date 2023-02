Spieler erreicht in deutschem MMORPG endlich Level 2.000 – Außer ihm haben das weltweit nur 15 andere geschafft

Das MMORG Tibia gehört zu den ältesten MMORPGs und stammt obendrein noch aus Deutschland. Nun hat es ein Spieler auf Level 2000 geschafft. Insgesamt haben mit ihm nur 16 Spieler diesen Level erreicht.

In Tibia gibt es nun eine weitere Person, die Level 2.000 erreicht hat. Unsere Kollegen von MMORPG.org.pl sind sich ziemlich sicher, dass es sich um einen polnischen Landsmann handeln müsse, denn allein der Name des Charakters und die Zugehörigkeit zu einer Gilde sprechen dafür.

Damit ist „Blizu“ der 16. Spieler, der Level 2.000 erreicht hat. In Europa ist er sogar erst die 4. Person, denn alle anderen stammen wohl aus südamerikanischen Ländern. Die 17. Person ist gerade Level 1903 und wird noch ein wenig brauchen, wie sie ebenfalls die magische Marke knacken wird.

Das deutsche Tibia bietet ewigen Fortschritt und keine Begrenzung

Was ist das Besondere an Level 2.000? Im MMORPG Tibia gibt es kein Levelmaximum, wie etwa in WoW. Theoretisch könnt ihr also so lange leveln, wie ihr möchtet, ohne dass das Spiel ein Ende hat. Doch je weiter ihr vorankommt, desto mehr Erfahrungspunkte braucht ihr für den Aufstieg. Um auf Level 1.500 zu kommen, benötigte ein Spieler etwa 13 Jahre.

Obendrein ist ein Tod im Spiel teuer, denn ihr verliert wertvolle Erfahrungspunkte und auch Levelstufen. Ein Spieler hatte das ausgenutzt und hatte sich 300-mal umbringen lassen, um einen Erfolg zu bekommen. Er hat damit wochenlangen Grind aufs Spiel gesetzt.

Tibia wird auch heute noch aktiv gespielt: Tibia ist aus dem Jahr 1997 und wird auch heute immer noch von einer treuen Community gespielt. Das Spiel setzt auf eine 2D-Grafik und damit gehört es zwar heute nicht mehr unbedingt zu den schönsten Spielen, dennoch loggen sich täglich tausende Spieler ein. Deshalb verteilen die Entwickler auch noch fleißig Updates für das deutsche MMORPG. Erst kürzlich hatten Spieler nach 12 Jahren einen geheimen Boss entdeckt, den nie jemand gefunden hatte. Und genau wegen solchen, kleinen Details erfreut sich Tibia weiterhin vieler Fans.

Vor allem in Südamerika, insbesondere in Brasilien, kennt das Spiel Tibia so gut wie jeder. Auch deswegen findet ihr unter den 16. Spielern fast ausschließlich Personen, die aus Südamerika kommen.

Tibia im Interview: Die Entwickler aus Regensburg hatten MeinMMO in einem Interview erzählt, was sie so erfolgreich macht und dass der Anfang nicht leicht gewesen sei:

