Der „kleine“ Patch 10.2.5 für WoW braucht stolze 8 Stunden Wartungsarbeiten – Wann kann ich wieder spielen?

Morgen werden die Server von World of Warcraft für den Patch 10.2.5 heruntergefahren. Obwohl es sich dabei nur um einen Zwischenpatch handelt, dauert das Update 8 Stunden. MeinMMO verrät euch, in welchem Zeitraum ihr euch nicht einloggen könnt.

Wann sind die Server offline? Blizzard hat aufgelistet, wie lange die Server von WoW: Dragonflight, WoW: Classic und WoW: Wrath of the Lich King Classic offline sind. Bei Ersterem müsst ihr mit einer Zeit von 8 Stunden rechnen, bei den Classic-Titeln ist es nur eine Stunde.

WoW Dragonflight: 17. Januar 2024, 3:00 Uhr bis 11:00 Uhr

WoW Classic: 17. Januar 2024, 3:00 Uhr bis 4:00 Uhr

WoW Wrath of the Lich King Classic: 17. Januar 2024, 3:00 Uhr bis 4:00 Uhr

In diesem Zeitraum ist es euch nicht mehr möglich, in World of Warcraft einzuloggen. Blizzard hat bereits in den Patch-Notizen verraten, welche neuen Inhalte es im Spiel geben wird. Obwohl es sich um einen „Zwischenpatch“ handelt, gibt es zahlreiche Änderungen.

Den Trailer zur kommenden Erweiterung von World of Warcraft könnt ihr euch hier ansehen:

Das sind die Inhalte von Patch 10.2.5

Was gibt es Neues mit dem Update? Die 8 Stunden, in denen die Server offline sind, zeigen bereits, wie viele Inhalte es geben wird. Es geht unter anderem den Klassen an den Kragen, bei einigen ändert sich sogar die Schadensart.

Daneben gibt es noch viele weitere Änderungen:

Des Weiteren gibt es Änderungen bei der Benutzeroberfläche und der Zugänglichkeit. Dadurch soll WoW noch übersichtlicher werden. So wurde beispielsweise das Design von Einheitsfenstern für Vorhersagen und Absorptionen oder von Schädelsymbolen überarbeitet.

Blizzard hat bereits verraten, wie es nach Patch 10.2.5 weitergeht. Mit dabei sind ein geheimer Patch und die Erweiterung „The War Within“: WoW zeigt Roadmap für 2024 – The War Within schon im Sommer, geheimer Patch 10.2.6 kommt