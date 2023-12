2024 wird ein großartiges Jahr für MMORPG-Fans: Zahlreiche neue Inhalte winken, 2 Entwickler geloben Besserung

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Viele Entwickler stellen ihre Roadmaps für 2024 und zeigen Fans damit, worauf sie sich im kommenden Jahr freuen können. Zwei große MMORPGs bekommen eine Erweiterung, doch auch die kleineren Spiele werden mit neuen Inhalten versorgt.

Die Highlights der Woche:

World of Warcraft zeigt seine Roadmap für 2024. Der nächste Content-Patch soll im Winter 2024, also zwischen Januar und März kommen. Darüber hinaus gibt es die Ankündigung von einigen Patches und die Datierung der Erweiterung „The War Within“ zwischen Ende Sommer und Anfang Herbst.

Auch Fallout 76 zeigte, welche neuen Inhalte es in 2024 geben wird. Neben dem zweiten Teil des Atlantic-City-Updates soll mit dem bewaldete Shenandoah ein neues Gebiet im kommenden Jahr freigeschaltet werden. Das MMORPG kann sich über 17 Millionen Spieler freuen.

Was ist sonst noch passiert? The Elder Scrolls Online hat sein Winter-Event gestartet (via mmorpg.com). Darin gibt es neue Quests, XP-Boosts, Loot-Boxen im Feiertags-Stil und mehr. Es gibt 10 tägliche Quests, in denen die Loot-Boxen als Belohnung erhalten werden können. Darin können sich Spielzeuge oder auch Rezepte befinden.

Daneben können Spieler Tickets für sich gewinnen, indem sie an der New-Life-Festival-Quest teilnehmen. Damit können sie noch mehr Belohnungen erhalten. Das Event soll bis zum 9. Januar 2024 laufen.

Blizzard hat einen Trailer veröffentlicht, der die kommende Erweiterung gebührend ankündigt:

Die großen MMORPGs stellen ihre Roadmap für 2024 vor

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Lost Ark lässt sich nicht lumpen und zeigt ebenfalls, was 2024 auf Spieler wartet. Von Januar bis April gibt es jeden Monat neue Inhalte. Darunter befinden sich ein neuer Schwierigkeitsgrad, Feierlichkeiten zum 2. Jubiläum, eine neue Klasse sowie neue Raids.

Für Black Desert Online gibt es ebenfalls zahlreiche neue Inhalte. Seit dem 20. Dezember 2023 können Spieler die neue Klasse Scholar erleben. Im kommenden Jahr soll der zweite Teil des Updates folgen. In diesem ist ebenfalls eine neue Klasse enthalten, die ein Schwert, eine Pfeife und die Macht des Do nutzt.

Für Final Fantasy XIV ist bislang nur bekannt, dass im Sommer 2024 die neue Erweiterung „Dawntrail“ erscheinen soll. Weitere Informationen soll es wohl auf dem Fan-Festival geben, das im Januar 2024 in Tokyo stattfinden wird. Den Plan dazu gibt es seit dieser Woche.

Für WoW Classic soll es bald einen neuen Hardcore-Modus geben, der noch härter sein soll als der alte. Die Charaktere haben wie immer nur ein Leben, doch hinzukommt, dass der Handel mit anderen Spielern nicht möglich ist. Außerdem können der Briefkasten und das Auktionshaus nicht genutzt werden.

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das MMORPG Mabinogi hat den Sprung auf Unreal Engine 5 gewagt. In ersten Teaser-Trailern zeigt sich, dass der Titel plötzlich wie ein ganz anderes Spiel aussieht. In Zukunft sollen zudem die technischen Aspekte des Spiels verbessert werden.

Aion Retail und Aion Classic öffnen den Winterpark bzw. das Solorius Festival. Bei den Festlichkeiten gibt es XP-Buffs, Rennen, Bosskämpfe und eine Jagd nach verlorenen Socken (via MassivelyOP).

Das Entwicklerteam von Der Herr der Ringe Online zieht sein Resümee. Die neuen 64-bit-Server sind bereit für den Launch, die Lags sollten kein Problem mehr sein und die Elfen sind die nächsten, die ein grafisches Update bekommen (via mmorpg.com)

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch alles Wichtige zusammengefasst, was in dieser Woche in der Welt der MMORPGs passiert ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare bei MeinMMO.