WoW: Im Januar gibt es die kleinste Belohnung überhaupt – „Das ist doch ein schlechter Witz“

World of Warcraft spricht über die großen Belohnungen für den Januar – doch eine ist so klein, dass sie unter anderem Transmog verschwindet.

Der Handelsposten ist seit seiner Einführung ein Quell der Freude für viele Spielerinnen und Spieler in World of Warcraft. Jeden Monat gibt es frische Belohnungen. Schon jetzt verrät Blizzard, was im Januar zur Verfügung steht – doch das Feedback fällt negativ aus. Gerade die finale Belohnung empfinden viele als schlechten Witz.

Was ist der Handelsposten? Der Handelsposten wurde im Februar 2023 eingeführt und ist eine neue Möglichkeit, um sich Transmog-Items, Reittiere, Spielzeuge und andere kosmetische Belohnungen zu verdienen.

Zum Kauf dieser Items benötigt man Händlerdevisen. Einen Teil davon bekommen Abonnenten von WoW jeden Monat umsonst, einen weiteren Teil muss man sich über spezielle Aufgaben im „Reisetagebuch“ verdienen – da ist für jeden Spiel-Typ etwas dabei, von PvE über PvP, hin zu Sammeln-Aufgaben oder eher spielerischen Missionen.

Zusätzlich dazu gibt es immer eine „Abschlussbelohnung“, wenn man das Reisetagebuch eines Monats komplett füllt. In der Regel soll dies das „beste“ Item des jeweiligen Monats sein – so war zumindest der ursprüngliche Plan.

Der Handelsposten steht allerdings auch gelegentlich in der Kritik, da die Anzahl der Items pro Monat angehoben wurde und gelegentlich Händlerdevisen als Teil von Paketen mit Echtgeld gekauft werden können.

Was ist das für eine Belohnung? Im Januar gibt es für den Abschluss des Reisetagebuchs eine „Goldene Taschenuhr“. Das ist ein Transmog-Gegenstand für die Armschienen. Euer Charakter trägt dann am linken Handgelenk eine goldene Armbanduhr – zumindest, falls ihr keine langen Ärmel tragt oder dicke Handschuhe, die sie verdecken können.

Diese Armbanduhr ist die finale Belohnung des Reisetagebuchs im Januar 2024.

Was ist die Kritik? Auch wenn sich einige über die goldene Armbanduhr freuen, gibt es auch viel Kritik. In den verschiedenen Kommentar-Sektionen, etwa im WoW-Subreddit, sind die meisten Spielerinnen und Spieler eher enttäuscht. Blizzard wollte es ursprünglich so gestalten, dass das jeweils „begehrteste“ Item eines Monats die finale Belohnung wird, die man kostenlos bekommt. Dass es nun eine „kleine Mini-Uhr“ ist und nicht etwa das Transmog-Set oder eines der Reittiere, stößt vielen sauer auf.

„Ich weiß nichtmal, ob die Armbanduhr ein Upgrade oder ein Downgrade zu einem Pet ist … (…) In der Vergangenheit gab es einige schlechte monatliche Belohnungen. Das hier ist auf einem ganz neuen Level.“– MinuteWater3738

„Wir haben uns von genialen Mounts als Bonusbelohnungen über Polygon-Weihnachts-Hirsche entwickelt und jetzt zu einer Uhr, die man niemals am Charakter sehen wird.“ – Donutsaurs

Andere merken jedoch an, dass die Uhr bisher ein einzigartiges Transmog ist, das es in dieser Form noch gar nicht gibt und daher der Status als „besonderes Items des Monats“ schon gerechtfertigt ist. Vor allem Rollenspieler, die oft einen eher „Casual-Look“ für ihre Charaktere pflegen, könnten daran ihre Freude haben.

Aber wie seht ihr das?

Immerhin: Im Januar könnt ihr euch zum ersten Mal eines der besten Sets verdienen, bei dem euer „Rumheulen“ sogar geholfen hat, Blizzard zu einer Änderung zu bewegen.