Lost Ark gibt einen Ausblick auf die Frühlings-Updates, bringt neue Raids und eine neue Klasse ins Spiel

Abschließend gibt es ab April 2024 noch das neue Transcendence Gear Progression System . Hierbei könnt ihr euer aktuelles Gear jeweils aufleveln und verbessern. So macht euer Charakter mehr Schaden und hat eine bessere Verteidigung, kann aber auch besondere Fähigkeiten freischalten. Das für diese Ausrüstung benötigte Material gibt es in dem Thaemine Legion Raid.

… im April 2024 an den Start gehen wird. Um an dem Thaemine Legion Raid teilnehmen zu können, müsst ihr die im Vormonat erschienenen Thaemine-Prelude-Quests abgeschlossen haben. Die Kämpfe bestreitet ihr in 8-Mann-Gruppen. Für normal benötigt ihr mindestens Item-Level 1630, für schwer 1630. Letzteres hat sogar vier statt nur drei Toren.

In den Frühling startet Lost Ark mit der neuen Breaker Class . Die Klasse wurde erst vor kurzen bei LOOA ON angekündigt und soll schon im März auch für die westlichen Spieler verfügbar sein. Hierbei handelt es sich um eine männliche Version des Scrappers, der mit schweren Panzerhandschuhen auf Tuchfühlung mit seinen Gegnern geht.

Wer mit den Feierlichkeiten fertig ist, kann sich ab Februar aber auch in den neuen Kampf Valtan Extreme werfen. Für die normale Schwierigkeit benötigt ihr Item-Level 1580, auf hart 1620. Belohnungen gibt es hier, wenn ihr zwei Tore geschafft habt. Jede Gruppe kann sich nur zweimal die Woche am Kampf versuchen und euer Fortschritt wird nach dem ersten Tor gespeichert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am 18. Dezember 2023 gab Lost Ark erste Informationen für das dicke Update 2024 bekannt . In einem Post auf der Website des Games erklären sie dort, welche neuen Inhalte euch von Januar bis April erwarten. Hierbei handelt es sich aber nur um den ersten Teil mehrerer Ankündigungen für das neue Jahr.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to