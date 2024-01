Blizzard hat den wichtigsten Charakter aus „The War Within“ in WoW Classic eingebaut

Die Story der nächsten WoW-Erweiterung „The War Within“ beginnt – allerdings nicht in Dragonflight, sondern in der Saison der Entdeckungen von WoW Classic.

Auch wenn in World of Warcraft gerade erst der Patch 10.2.5 Saat der Erneuerung live ging, sind in Gedanken viele Spielerinnen und Spieler bereits bei der nächsten Erweiterung „The War Within“. Immerhin soll diese den Auftakt zu einer ganzen Saga bedeuten. Der wohl wichtigste Charakter, der diese Story ins Rollen bringt, ist die ominöse Xal’atath, ein sonderbares Wesen der Leere mit großer Macht.

Xal’atath wurde jetzt im Spiel gefunden – allerdings nicht in Dragonflight, sondern in WoW Classic in der „Saison der Entdeckungen“.

Wer ist Xal’atath? Xal’atath existiert in World of Warcraft seit der Erweiterung „Legion“. Die sonderbare Entität war lange Zeit in einen Dolch gesperrt und hat über Jahrtausende hinweg immer wieder Priester und Kultisten verdorben. Zwar hat sie ihnen immer große Macht verliehen, doch im Moment ihrer größten Not wandte sich Xal’atath stets ab und überließ die Opfer ihrem Schicksal.

Wir haben sie aus ihrem Dolch befreit – aber schon im Vorfeld hat sie Wesen manipuliert.

Am Ende von Legion trennen wir uns von Xal’atath – doch sie taucht wieder auf. In Battle for Azeroth gelangt der Dolch dank N’Zoth einmal mehr in die Hände der Helden. Xal’atath manipuliert die Spieler, sie aus dem Dolch zu befreien und ihr den Körper einer Elfe auszuliefern, den sie künftig bewohnt. Nach getaner Arbeit verschwindet sie und verspricht, dass wir uns in Zukunft wiedersehen werden.

Zuletzt sah man sie ganz kurz im Mega-Dungeon „Dämmerung des Ewigen“, wo sie Iridikron in Empfang nimmt, nachdem er die hungernde Essenz von Galakrond dem Verschlinger erlangt hat.

Was macht Xal’atath in der Saison der Entdeckungen? Xal’atath trefft ihr unweigerlich, wenn ihr in der Saison der Entdeckungen besonders starke Ausrüstung herstellen wollt, die mit der Macht der Leere versehen wurde. Denn am Ende einer neuen Questreihe reist ihr in das Vorgebirge des Hügellandes („Hillsbrad Foothills“) und findet einen herabgestürzten Lichtsplitter, in dessen Nähe am Ende eine schattenhafte Erscheinung steht.

Der YouTuber Bellular behandelt die schattenhafte Elfe in einem seiner neusten Videos:

Auch wenn die schattenhafte Hochelfe dort nicht explizit den Namen „Xal’atath“ trägt, ist aus ihren Taten und vor allem ihren Worten recht offensichtlich, dass es sich dabei nur um Xal’atath handeln kann.

Sie spricht, als würde sie den Charakter zu Taten verleiten wollen und immer, wenn dieser ablehnt, kommentiert sie das mit „Boring“, also „Langweilig“. Wenngleich das nur ein Wort ist, war das ein sehr prominentes Zitat von ihr, das sie während „Legion“ immer wieder sagte, wenn man Feinde in ihrem Namen bezwang.

Dass Xal’atath für eine sonderbare Kiste in der Questreihe verantwortlich ist, die alle Kultisten nach und nach einem unstillbaren Hunger anheimfallen lässt, ist ein weiteres Indiz. Denn das deckt sich mit ihren Plänen, die sie auch in Dragonflight und The War Within verfolgt. Immerhin hat sie durch Iridikron die Essenz des Hungers erhalten – etwas, bei dem sie ihr Wissen aus der Vergangenheit sicher einsetzen wird.

Es wird explizit gesagt, dass dem Erschaffer der Kiste eine „schattenhafte Gestalt“ im Traum erschienen ist – auch hier scheint es klar zu sein, dass das Xal’atath war, vor allem wenn man ihre Dialoge bedenkt.

Was bedeutet Xal’ataths Auftritt? Blizzard hat schon vor dem Start der Saison der Entdeckungen verraten, dass die gezeigten Neuerungen durchaus Teil der Lore sind. Es geht dabei allerdings nicht um große Enthüllungen oder Wendungen, sondern man solle das eher wie „Fotos aus der Vergangenheit“ betrachten. Kleine Ereignisse, die ein bisschen mehr eines Charakters zeigen, ohne ihn grundlegend zu verändern.

Bei Xal’atath scheint das auch der Fall zu sein. Denn die Saison der Entdeckungen bestätigt, dass Xal’atath bereits viel länger in das Treiben der Helden involviert ist, als wir erahnen.

Die Entwickler scheinen also nicht nur in den neuen Erweiterungen alte Plot-Löcher stopfen zu wollen und mehr Kontext zu geben, sondern sind auch bereit, in das „alte“ WoW ein paar Hinweise zu stecken, die auf kommende Erweiterungen anspielen.

Abgesehen davon machen die Helden in der Saison der Entdeckungen uralte Scherze – und peinigen ihre Haupstädte.