The Elder Scrolls Online bekommt bald das neue Kapitel-Addon Greymoor und dazu haben wir bei MeinMMO zusammen mit den Kollegen von der GameStar ein prall gefülltes Sonderheft produziert. Erfahrt hier, was alles drinnen steckt und wie ihr es vorbestellt.

Um was geht das neue Sonderheft? ESO ist ein komplexes und populäres MMORPG und gerade zu neuen Addons strömen viele neue und frühere Spieler zurück nach Tamriel. Damit die nicht alle wie der Ork vorm Berg dastehen, haben wir von MeinMMO zusammen mit den Kollegen von der GameStar auch zum Start von Greymoor wieder ein hilfreiches Black Edition Sonderheft parat, das euch alle wichtigen Aspekte des Spiels erklärt. So umfasst das neue Heft auf 148 Seiten unter anderem die folgenden Themen:

Ausführliche Klassen- und Skill-Guides

Guides zu den neuen Systemen bei Vampiren und Werwölfen

Detaillierter Greymoor-Guide

Housing-Guides fürs perfekte Eigenheim

Gear-Guides, inklusive den Greymoor-Sets und dem neuem mythischen Gear

Die allseits nützlichen Crafting-Guides

Guides zu Gilden

Einen Guide zum PvP in allen Formen

Den Guide zum nagelneuen Antiquitätensystem in Greymoor

Das steckt alles im Heft.

Was steckt noch im Heft? Dazu bekommt ihr dann noch ein gigantisches XXL Poster von Greymoor auf 57×78 cm. Und als kleinen Bonus hat MeinMMO-Autor Jürgen Horn noch eine launige Anekdote an die gute alte Zeit des allerersten ESO-Sonderhefts im Heft verfasst. Das war nämlich sein erster großer Job als Game-Journalist!

Darum lohnt sich das Heft erst recht: Neben den hilfreichen Guides stecken im Heft noch 2 Codes, mit denen ihr sowohl ESO als auch Greymoor in der PC/Mac-Version bei unserem Partner Gamesplanet günstiger bekommt:

Code 1: ESO-Hauptspiel plus Morrowind-Erweiterung GRATIS als digital-Version

Code 2: 25% Rabatt (10 Euro) auf die neue Greymoor-Erweiterung (Digital Upgrade)

Diese Rabatte und Deals stecken noch im Heft.

So kommen also sowohl Neueinsteiger als auch wiederkehrende Veteranen mit dem Heft auf ihre Kosten. Außerdem bekommt ihr, wenn ihr das 25-Prozent-Angebot annehmt, auch noch die Vorbesteller-Boni und Early-Access am 26. Mai statt am 9. Juni. Die Vorbesteller-Boni sind:

Jarlkrone (Verzierung)

Jarlputz (Kostüm)

Opfer-Taschenmammut

Kronen-Vorschaukiste

Schatzkarten für das westliche Himmelsrand

Zwei Schriftrollen des Lernens

Wie bekomme ich das Sonderheft? Sonderangebote und Vorbestellung

Wann kommt das Heft? Wenn ihr das Back Edition jetzt vorbestellt, bekommt ihr das Sonderheft zum Kiosktermin am 18.5.2020 frei Haus geliefert sowie vorab die elektronische ePaper-Version gratis dazu. Das ePaper gibt’s schon jetzt, wenn ihr vorbestellt.

Was kostet mich das Heft? Ihr bekommt das Heft mit allen Inhalten für nur 9,99 Euro.

Wo kann ich das Heft bestellen? Folgt einfach dem grünen Button hier und ihr könnt euch das Heft bequem vorbestellen und dann gleich per ePaper mit dem Lesen beginnen.