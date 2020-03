Preis der PS5: Händler nimmt Vorbestellungen an, will erstaunlich wenig Geld

Der Preis von Sonys PlayStaion 5 (PS5) könnte nun geleakt sein. Ein kanadischer Händler nimmt offenbar bereits Vorbestellungen an und verlangt dafür unerwartet wenig Geld.

Darauf warten viele bei der PS5: Ob nun zu Hardware-Specs, der SSD oder weiteren Features der PS5 – mittlerweile sind bereits zahlreiche Details zu Sonys Next-Gen-Konsole bekannt. Doch auf Infos zum Preis oder auf ein konkretes Release Date für die PlayStation 5 warten die Fans bislang noch vergebens. Das könnte sich nun ändern.

Preis der PS5 könnte geleakt nun sein: Wie die Seite Notebookcheck berichtet, nimmt der kanadische Händler Play N Trade Vancouver Island bereits Vorbestellungen für die PS5 an – und das zu einem unerwartet günstigen Preis.

Dafür werden nämlich 559,99 kanadische Dollar verlangt. Umgerechnet sind das knapp 360€ oder 396 US Dollar. Sollte der Preis jedoch bei circa 400 US Dollar in den USA liegen, so wären dann in Europa wohl entsprechend um die 400€ fällig.

Ist der Preis zu gut, um wahr zu sein? Es kommt drauf an. Denkbar wären in diesem Fall mehrere Erklärungen, warum der Preis so günstig ausfällt. schließlich haben viele Fans und Experten den möglichen Preis bei circa 500€ gesehen.

Es könnte sich nur um einen Platzhalter handeln. Da hier jedoch bereits Vorbestellungen möglich sind, ist es eher unwahrscheinlich. Bei Platzhaltern werden die Preise in der Regel auch meistens höher angesetzt, als sie letztendlich ausfallen. So wahrscheinlich auch bei einem dänischen Händler. Dieser bietet zwar keine Vorbestellungen an, hat die PS5 aber bei sich mit 6.989 Kronen gelistet, was in etwa 940€ entspricht.

Es könnte sein, dass der kanadische Händler immer noch nicht den exakten Preis der PS5 kennt und am Ende deshalb eine Folgezahlung mit dem entsprechenden Restbetrag, also der Differenz zum endgültigen Preis, fällig wird.

Es könnte sich um den tatsächlichen Preis handeln und Sony versucht damit, sich gegen die direkte Konkurrenz von Microsoft und ihrer Xbox Series X durchzusetzen und diese im Preis zu unterbieten. Denn der Preis dieser neuen Konsole wird auf circa 500-550 € geschätzt. Auch zum Launch der PS4 und der Xbox One verfolgte Sony eine solche Strategie, denkbar wäre es also allemal.

Erstmal mit Vorsicht genießen: So oder so – eine offizielle Stellungnahme seitens Sony zum Preis der PS5 steht noch aus. Deshalb ist dieses und vergleichbare Angebote erstmal mit Vorsicht zu genießen – auch wenn es dadurch nun zunehmend spannend rund um die neue Konsolengeneration wird.

Was denkt ihr? könnte die PS5 tatsächlich mit einem Preis von 400€ an den Start gehen? Oder haltet ihr diesen Betrag für unrealistisch?