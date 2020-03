theHunter: Call of the Wild

Wissen ist Macht, Frantics & That’s You

Ihr sucht aktuell nach Spielen, die ihr mit Freunden oder Familie zusammen spielen könnt? Dann findet ihr hier 7 günstige Optionen für die PS4.

Günstige Koop-Spiele: Aktuell ist es nicht so einfach wie sonst, seine sozialen Kontakte zu pflegen oder Zeit in der eigenen Wohnung rum zu bringen. Games können dabei eine sehr gute Hilfe sein – vor allem, wenn man sie kooperativ spielen kann. Nur sind PS4-Games teilweise recht teuer. Deswegen haben wir hier 7 Spiele zusammengestellt, die ihr für die PS4 aktuell für weniger als 10 Euro bekommen könnt.

Diese Liste berücksichtigt aktuelle Angebote – teilweise könnten die Spiele in Zukunft also auch wieder teurer zu bekommen sein. Wenn ihr noch mehr gute Koop-Games für PS4 kennt, erwähnt sie in den Kommentaren!

Rayman Legends

Genre: Jump & Run| Kosten: 9,99 Euro|Store: Rayman Legends im PS-Store

Das ist Rayman Legends: Die Rayman-Reihe umfasst mittlerweile jede Menge Spiele und dürfte für viele auch die ein oder andere Jugend-Erinnerung wecken. Ihr springt, klettert und kämpft euch durch liebevoll gestaltete, zweidimensionale Level und versucht Raymans Welt vor dem Untergang zu retten.

Rayman Legends erschien ursprünglich im Jahr 2013, seit 2014 kann man es auch auf der PS4 genießen. Es zeichnet sich durch klassische, clevere Jump & Run Action aus, geizt aber nicht mit Vielfalt – sowohl spielerisch, als auch was das Design angeht.

Wie spielt man hier zusammen? Das Spiel ist komplett kooperativ mit vier Spielern spielbar. Ihr braucht lediglich mehr als einen Controller – insgesamt vier Spieler können die Story gemeinsam durchzocken. Insgesamt ist Rayman Legends ziemlich gut zugänglich. Perfekt also, wenn ihr ein Spiel sucht, dass ihr zuhause mit der ganzen Familie oder den Mitbewohnern spielen wollt.

Titanfall 2

Genre: Shooter| Kosten: 9,99 Euro|Store: Link zu Titanfall 2 bei Amazon

Das ist Titanfall 2: Titanfall bietet rasante Shooter-Action. Es zeichnet sich durch ziemlich schnelles Gameplay aus: Ihr steuert einen Piloten, der sich durch groß angelegte Level schlägt. Mit Wallruns kommt jede Menge Mobilität ins Spiel – und wem das noch nicht reicht, der holt einen Titan zu Hilfe.

Das sind riesige Mechs, die mit einer Menge Feuerkraft daherkommen. Es gibt verschiedene Varianten, alle mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Wer es laut und actionreich mag, ist bei Titanfall 2 genau richtig.

Wie spielt man hier zusammen? Der Story-Modus ist leider nicht im Koop spielbar. Aber im Multiplayer könnt ihr euch zusammentun, um in verschiedenen Online-Match-Arten um den Sieg zu kämpfen. Auch gegen die KI kann man zocken – dann wirft euch das Spiel mehrere Wellen von Gegnern entgegen, was gerade für Anfänger vielleicht die bessere Option ist. Wer einen günstigen, spaßigen Shooter für ein paar Online-Runden mit Freunden sucht, ist hier richtig.

Wissen ist Macht, Frantics & That’s You

Genre: Party-Spiele| Kosten: Jeweils 9,99 Euro|Store: Link zu Frantics im PS Store

Das sind Frantics, Wissen ist Macht & That’s You: Bei diesen Games handelt es sich um drei separate Spiele, die sich trotzdem ganz gut zusammenfassen lassen. Denn: Bei allen dreien handelt es sich um „Play-Link“-Party-Spiele, die ihr mit eurer Familie oder Freunden gemeinsam spielen könnt. Der Clou: Ihr könnt eure Smartphones als Controller nutzen.

„Wissen ist Macht“ ist ein klassisches Quiz-Spiel, das allerdings nicht nur klassisch Fragen stellt, sondern auch kleine Mini-Games anbietet. Es ist vielleicht am ehesten vergleichbar mit der alten „Buzz“-Quizreihe. „Frantics“ geht ein bisschen in Richtung Mario Party und liefert viele Minispiele. „That’s You“ lässt euch eure Mitspieler über humorvolle Fragen und Aufgaben besser kennenlernen – ein lustiger Spaß, gerade unter Freunden.

Wie spielt man hier zusammen? Wie bereits erwähnt, könnt ihr eure Smartphones als Controller verwenden. Das Spielgeschehen läuft in allen drei Spielen parallel auf Fernseher und auf dem Handy ab – jeder Spieler hat also einen Second Screen, der auch benötigt wird.

Der Vorteil des Konzepts: Auch Spieler, die sonst keine Zock-Erfahrungen mit Controllern haben, können problemlos mitspielen. Alle Spiele bieten kooperative, aber auch kompetitive Inhalte – und lassen einen Spiele-Abend kurzweilig rumgehen.

Noch mehr Adventures, eine Simulation und einige Gratis-Optionen findet ihr auf Seite 2!