Im August erwarten euch keine großen Multiplayer-Releases, dafür jedoch viele interessante Updates und Events in bereits bekannten Spielen. Wir haben euch deshalb 6 Online-Spiele und MMOs herausgesucht, die im August etwas Besonderes für euch parat halten.

Was sind das für Spiele? Die ausgewählten Titel sind Online-Games, die ihr zusammen mit Freunden oder Fremden spielen könnt. In jedem dieser Titel passiert etwas Neues, sodass sich der Start oder die Rückkehr zum jeweiligen Spiel im August anbietet.

Die ausgewählten Spiele auf den folgenden Seiten haben wir bunt gemischt. Die Reihenfolge ist zufällig und spiegelt keine Bewertung wider.

Gibt es keine neuen Spiele? Komplett neue Titel werdet ihr in der Liste leider nicht finden, da aus Sicht der Redaktion keine Releases anstehen, die wir nach derzeitigem Stand empfehlen können.

Final Fantasy XIV – MMORPG

Genre: MMORPG | Entwickler: Square Enix | Plattform: PC, PS4 | Release-Datum: 27. August 2013| Modell: Pay2Play

Was ist das für ein Spiel? Final Fantasy XIV ist ein Spiel aus Japan und hat sich inzwischen zu einem der beliebtesten MMORPGs bei uns entwickelt. Durch die große Überarbeitung des Spiels hat sich 2013 viel geändert, mit regelmäßigen Content-Updates und Erweiterungen wie Shadowbringers warten inzwischen viele Inhalte auf die Spieler.

Das MMORPG erinnert dabei an klassische japanische RPGs, was an dem starken Fokus auf der Story liegt. Im Endgame erwarten euch viele knifflige Raids und Aufgaben. Das Kampfsystem setzt auf klassisches Tab-Targeting, zählt jedoch nicht zu den modernsten und actionreichsten auf dem Markt.

Der Mönch, eine der vielen Jobs in FFXIV.

Das sind die Highlights von Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV bietet so ziemlich alles, was das MMORPG-Herz begehrt:

Eine riesige Spielwelt

Verschiedene Klassen (hier Jobs genannt) und spielbare Völker

Viel Fokus auf die Story

Ein tiefgreifendes Craftings-System

Viele Dungeons und Raids mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden

Warum solltet ihr FFXIV im August spielen?

Am 11. August erscheint das große Update 5.3, welches die neue Story, einen Raid, Dungeons und Bosskämpfe enthält. Die .3-Patches jedoch sind besonders, weil sie die Geschichte einer Erweiterung in Richtung Abschluss bringen und eine neue Geschichte einleiten.

Neben den neuen Inhalten schraubt das MMORPG kräftig am Einstieg für neue Spieler. Denn mit dem Patch wird der Free-Trial erweitert. Kostenlos nutzbar sind dann:

Alle Jobs und Klassen bis Level 60, inklusive der Heavensward-Jobs Astrologe, Dunkelritter und Maschinist

6 spielbare Völker

Alle Story- und Neben-Quests bis zum Patch 3.55 kurz vor dem Addon Stormblood

Zugang zu Raids Bahamut, Kristallturm, Nichts-Arche und Alexander

Zugang zu allen 49 Dungeons von A Realm Reborn und Heavensward

Das ist eine ganze Menge Inhalt. Zudem werden einige alte Quests angepasst, damit diese den Spielfluss und die Einstiegs-Erfahrung nicht negativ beeinflussen.

Ab dem 11. August lohnt es sich also in Final Fantasy XIV einzusteigen.