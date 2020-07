New World lädt zum Testen ein – Eure Chance, das neue MMO jetzt gratis zu spielen

Amazon veranstaltet einen zeitlich beschränkten Stresstest für das MMO New World. Wer mitmachen kann, verraten wir euch im Artikel.

Was ist das für ein Test? Amazon bezeichnet ihn als „Density Test“. Im Grunde handelt es sich aber um einen regulären Stresstest. Es sollen möglichst viele Spieler auf die Server gelassen werden, um deren Stabilität unter belastenden Bedingungen zu testen.

Hattet ihr bisher noch keine Gelegenheit, das MMO New World anzuspielen? Vielleicht klappt es ja beim Stresstest.

Testet mit etwas Glück New World

Wer kann mitmachen? Die Entwickler laden alle dazu ein, die schon bei der Alpha dabei waren und sich nichts zuschulden kommen ließen. Wie das genau gemeint ist, lassen die „New World“-Macher allerdings aus.

Darüber hinaus sind aber auch alle mit dabei, die New World vor dem 26. Juli über Amazon vorbestellt haben.

Ebenso erhalten einige Spieler eine Einladung, welche sich vor dem 9. Juli für die Beta angemeldet haben. Amazon trifft unter diesen Spielern eine zufällige Auswahl.

So werdet ihr informiert: Habt ihr das MMO New World über Steam vorbestellt, dann müsst ihr im „Steam Feed“ oder auf der Community Seite des Spiels Details zum Test nachlesen. Ihr bekommt keine E-Mail zugeschickt, ob ihr für die Teilnahme an dem Stress-Test berechtigt seid.

Solltet ihr New World direkt über Amazon vorbestellt haben, dann erhaltet ihr eine E-Mail mit dem Steam Key und Details.

Habt ihr bereits an der Alpha teilgenommen, dann bekommt ihr ebenfalls eine E-Mail zugesandt, die euch über die Teilnahme am „Density Test“ informiert.

Wenn ihr euch für die Beta angemeldet habt und für den Stresstest ausgewählt werdet, dann wird euch die Teilnahme über eine E-Mail bestätigt, in der ihr zudem einen Steam Key findet.

Vielleicht erlebt ihr New World bald selbst, anstatt euch nur Videos des MMOs anzuschauen.

Dürfen Spieler aus dem Stresstest berichten? Nein, der Test steht unter einer NDA. Erst später im Verlauf der weiteren Testphasen soll die NDA fallen.

Wann genau startet der Test? Der „Density Test“ des MMOs New World beginnt am 30. Juli um 23 Uhr. Die Einladungen sollten jetzt nach und nach verschickt werden.

Gespielt wird übrigens auf dem US-Server North America/IAD/us-east1.

Wie lange dauert der Test? Es sind bisher drei Tage angesetzt, an denen ihr zu Testzwecken unterschiedliche Ziele im MMO erreichen sollt.

30. Juli – Ihr müsst das Tutorial abschließen und eine Siedlung erreichen

– Ihr müsst das Tutorial abschließen und eine Siedlung erreichen 31. Juli – Absolviert Missionen, um mindestens Level 10 zu erreichen. Tretet einer der Fraktionen bei.

– Absolviert Missionen, um mindestens Level 10 zu erreichen. Tretet einer der Fraktionen bei. 1. August – Versucht, mittels Quests Level 20 zu erreichen.

Ob der Stress-Test darüber hinaus noch länger stattfindet, ist momentan noch nicht bekannt.

Ihr interessiert euch für Amazons MMO New World und wollt mehr darüber erfahren? Wir haben alle wichtigen Details zum Spiel rund um Release, Beta, Vorbestellung und Gameplay für euch zusammengefasst.