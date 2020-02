Der neue Shooter Project A von Riot Games heißt vermutlich Valorant und könnte eine Mischung aus CS:GO und Overwatch werden. In einem Leak werden Bilder eines Helden präsentiert, der an eine Mischung aus Mercy und Moira erinnert.

Was zeigt der Leak? Der Leak zum Shooter der LoL-Macher zeigt das Aussehen und die Fertigkeiten von Sentinel Sage, einem der möglichen Charaktere von Project A. Sie scheint dabei die Rolle eines Unterstützers einzunehmen:

Barrier Orb: Erzeugt eine feste Wand.

Slow Orb: Werft eine Kugel, die ein Feld erzeugt, das Gegner verlangsamt und zu Boden wirft.

Healing Orb: Kann geworfen werden, um Verbündete über Zeit zu heilen, oder genutzt werden, um sich selbst zu heilen.

Resurrection: Belebt Verbündete nach einer kurzen Zeit wieder.

Auf dem Bild erkennt man zudem 6 weitere Charaktere und einen Slot, der zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gesperrt war. Geteilt wurde der Screenshot unter anderem auf Twitter.

Bild aus dem Leak

Woran erinnern die Fertigkeiten? Riot Games hat selbst gesagt, dass sich der Shooter eher an Counter-Strike: Global Offensive, als an Overwatch orientiert. Trotzdem erinnern die Fertigkeiten sofort an den Helden-Shooter von Blizzard:

Moira hat ebenfalls einen Heil-Orb, mit dem Verbündete Lebenspunkte generieren können.

Mercy kann Verbündete heilen und sie auch wiederbeleben.

Doch wenn man den ersten Testern glauben kann, spielen die Fertigkeiten in Project A eine deutlich untergeordnetere Rolle, als in Overwatch. Im Fokus sollen eher taktische Aspekte stehen.

Project A heißt sehr wahrscheinlich Valorant

Wie heißt der neue Shooter? Im Oktober kündigte Riot Games den Shooter zusammen mit 5 weiteren neuen Spielen an. Bisher wurde das Spiel dabei immer als „Project A“ bezeichnet. Doch das wird nicht der endgültige Name sein.

Bereits am 20. Februar hat Riot Games eine neue Marke mit dem Namen Valorant registriert (Trademarks). Gleichzeitig wurden auch Accounts für Twitter und YouTube angelegt. Diesen folgen bereits einige bekannte Persönlichkeiten aus dem eSport.

Es ist also sehr wahrscheinlich, dass der Shooter den Namen Valorant tragen wird, auch wenn die Möglichkeit besteht, dass das geplante MMO oder ein ganz anderes Spiel diesen Namen bekommt.

Wann gibt es neue Infos? Auf den Profilbildern zu Valorant erkennt man sehr deutlich eine „02.“. Aus dieser schließen viele Fans, dass es am Montag, dem 2. März, neue Informationen zum Spiel geben könnte.

Ebenfalls auf dem Bild erkennbar, wenn auch deutlich kleiner, ist eine 34. Was es genau damit auf sich hat, ist bisher nicht bekannt.

Was sagt ihr bisher zu Project A bzw. Valorant? Interessiert euch der Shooter?