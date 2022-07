Dead by Daylight und Attack on Titan ist eine irre Kombo, die viel besser zusammenpasst, als gedacht. Seht hier, wie gut das im Spiel aussieht.

Was passiert noch bei VR? Auf der CES 2022 hatte Sony sein neues VR-System für die PS5 vorgestellt: PS VR2. Das ist das offizielle VR-Gerät, wenn ihr auf der PS5 vollständig in virtuelle Welten abtauchen wollt. Mit einem kostenlosen Adapter konntet ihr bisher auch euer altes PSVR-Gerät an der PS5 nutzen. Was sich genau ändert und welches exklusive Spiel mit PSVR 2 vorgestellt worden ist, könnt ihr bei uns nachlesen:

Was denkt ihr? Was haltet ihr von der Preissteigerung? Ist es euch egal, dass man die Preise deutlich anzieht oder haltet ihr das wie andere User auch für übertrieben?

Warum wird alles teurer? In einem umfangreichen Blogbeitrag hatte Meta erklärt , dass die Kosten für die Herstellung und auch die Preise für den Versand gestiegen seien. Außerdem helfe die Preiserhöhung der eigenen Entwicklung. So schreibt man im eigenen Blogpost:

In Deutschland sind die Preise in Euro fast identisch. Je nach Shop zahlt ihr rund 30 Euro mehr und einige Shops haben die Preise bereits für das 128-GB-Modell auf 429 Euro angehoben

Die Preise für die beiden Geräte steigen also um rund 100 US-Dollar. Wer nun hofft, mit generalüberholten Geräten noch Geld sparen zu können, den müssen wir ebenfalls enttäuschen. Denn Meta will auch die Preise für alte Geräte und Zubehör anpassen.

Mit dem Meta-Quest-Headset (früher Oculus Quest) bot Facebook (mittlerweile Meta) ein vergleichsweise günstiges Gerät an, wenn man einmal in VR hineinschnuppern wollte. Die Preise starteten hier bei 300 Euro.

Insert

You are going to send email to