Da Kickstarter keine Rückerstattungen anbiete, solle man sich vorher gut überlegen und gut recherchieren, was das für Projekte sind, in die man investiert.

Das sagt Kickstarter dazu: In den offiziellen Regeln von Kickstarter sind Anbieter lediglich dazu verpflichtet, die Arbeit wie versprochen abzuliefern und auf Bedenken einzugehen. Unterstützer werden allerdings ebenfalls in die Pflicht genommen.

Es gibt allerdings auch durchaus Stimmen, welche zu Mythic Gams stehen und die Mehrkosten gerne tragen, um ihr Spiel zu erhalten. Zugleich versuchen einige Leute, ihr Geld zurück zu bekommen – was jedoch nicht so leicht ist.

In jedem anderen Gewerbe, das mir in den Sinn kommt, geht das Finanzrisiko vom Unternehmen aus, welches das Produkt anbietet. Dieses Risiko wird gegen den potentiellen finanziellen Gewinn aufgewogen, das Produkt auf den Markt zu bringen.

So reagieren die Unterstützer: Fans, die bereits bezahlt haben, sind empört über das Vorgehen. Sie fühlen sich „ausgeraubt“, wie es in einem Kommentar heißt. Die Praxis sei „schäbig“, meinen andere. Ein Nutzer auf reddit kann nicht verstehen, wieso Käufer die Kosten tragen sollten:

Es fallen umgerechnet über 1,7 Millionen Euro an Mehrkosten an. Die Hälfte davon will Mythic Games selbst in Zusammenarbeit mit Darkest-Dungeon-Erschaffer Red Hook stellen. Die andere Hälfte sollen die Unterstützer beitragen.

Warum fallen Mehrkosten an? Wie Mythic Games in einem Statement erklärt, seien die Preise für Rohstoffe und Versandt seit Start der Kampagne deutlich gestiegen – bis zu 600 % heißt es. Grund seien Covid-19 und auch der Ukraine-Krieg.

Was ist das für ein Projekt? Darkest Dungeon: The Board Game bringt das beliebte RPG auf den heimischen Tisch. Das kooperative Brettspiel ist für 1-4 Spieler ausgelegt und soll ähnlich funktionieren wie das Videospiel.

