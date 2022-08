Alles zu Ryzen 7000, der neuen Prozessor-Serie von AMD – Release, Benchmark, Preise

PCIe-5.0: In einem Interview hatte AMDs Marketing Director Robert Hallock erklärt, dass alle AM5-Prozessoren 2022 Unterstützung für PCIe-5.0 erhalten werden (via AMD.com ).

Was bedeutet neuer Sockel? Wer einen Prozessor auf seinem Mainboard verbauen will, der setzt die CPU auf einen passenden Sockel. Auf einen Sockel passen immer nur bestimmte Prozessoren. Alle bisherigen Ryzen-Desktop-Prozessoren passen auf den gleichen Sockel AM4.

Dennoch gibt es bereits Gerüchte, dass der Release von Ryzen 7000 am 15. September 2022 sein soll (via hardwareluxx.de ). Das berichtet zumindest eine chinesische Quelle über ein Händlertreffen. Andere Quellen berichten davon, dass „Raphael“ im dritten Quartal 2022 erscheinen solle.

