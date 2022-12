Für die ultimative Challenge in CoD Warzone 2 muss man 5 Mal hintereinander gewinnen – Und keine Kugel abfeuern

Battle-Royale-Games wie Call of Duty: Warzone 2 sind optimale Spielwiesen für Twitch-Streamer, die sich gern harten Challenges stellen. Aktuell versuchen sich einige Streamer dabei an einer Mammut-Aufgabe – sie wollen mit einer Nuke die Karte sprengen, ohne dabei auch nur einen Schuss abzugeben.

In Call of Duty ist eine Nuke, eine Atombombe, die ultimative Belohnung für starkes Gameplay. Im Multiplayer von Modern Warfare 2 müsst ihr dafür 30 Kills am Stück landen, ohne zu sterben.

Mittlerweile gibt es diesen Killstreak auch in Warzone 2 – allerdings mit ähnlich hohen Anforderungen. 5 Matches muss man am Stück gewinnen, danach triggert ein besonderer Auftrag, der viele Nachteile bringt, aber am Ende eine Karten-Sprengung per Nuke erlaubt.

Das allein ist schon ein ordentliches Stück Arbeit. Für Twitch-Streamer, deren Job es ist, Warzone zu spielen, aber schon keine Besonderheit mehr.

Deswegen versuchen sich jetzt die ersten Streamer an der „No Bullet Nuke“ – sie wollen eine Atombombe hochjagen, ohne auch nur eine Kugel abzugeben.

CoD Warzone 2: Mit dem Einsatzschild zur Nuke

Wie bekommt man eine Nuke? Um sich die Atombombe in Warzone 2 zu sichern, braucht man einiges an Geduld. Auch aufgrund der derzeit schwierigen technischen Lage. Besonders PC-Spieler berichten immer noch von vielen Spiel-Abstürzen.

Zudem muss man folgende Dinge erledigen:

5 Spiele in Folge gewinnen

Auftrag „Champions Quest“ aktivieren

3 Komponenten sammeln und zum Standort der Nuke bringen

Nuke innerhalb eines Timers mit Komponenten zusammenbauen

Standort der Nuke vor dem Entschärfen verteidigen

Besonders die 3 Komponenten sorgen für Stress. Sie sorgen dafür, dass alle anderen Spieler euch auf der Map sehen. Zudem kassiert ihr regelmäßig Schaden und eure eigenen Map ist gestört.

Habt ihr alle Teile gesammelt, startet dann noch das Event „Gefängnisausbruch“ und alle Spieler, die eigentlich schon raus aus dem Match waren, kommen wieder zurück.

Sitzen alle Komponenten in der Bombe, muss das Teil noch verteidigt werden. Entschärft jemand das Gerät, war alles umsonst.

CoD MW2 & Warzone 2: Mid-Season 1 startet nächste Woche mit Shipment – Start & Content

Wie bekommt man eine Nuke ohne Waffenfeuer? Während die ersten Schritte für einen Otto-Normal-Spieler schon schwer zu erreichen sind, stellen sich einige Twitch-Streamer noch weiteren Herausforderungen.

Wenn man die Nuke ohne Waffenfeuer einsacken möchte, ist der Einsatzschild quasi Pflicht. Dazu ein Messer in der zweiten Hand sowie Rauchgranaten und anderes taktische Gerät zur Unterstützung.

Ein typisches Gefecht sieht dann ungefähr so aus:

Die beiden Streamer „BobbyPoffGaming“ und „UnRationaL“ versuchten es in einem langen Stream beinahe 12 Stunden lang. 3 Mal schafften sie es, den Nuke-Auftrag zu aktivieren. Scheiterten bisher aber noch am Widerstand der Lobby.

Im Moment ist es jedoch nur eine Frage der Zeit, bis die ultimative Challenge von CoD Warzone 2 geknackt wird. Und dann die nächste ansteht.

Streamer lockern ihr Gameplay gern durch irre Challenges auf, die für normale Spieler kaum zu erreichen sind. Besonders Battle-Royale-Games laden dazu ein, aufgrund ihres Sandbox-Charakters.

Welche Challenge habt ihr euch mal gestellt? Gibt es etwas, das ihr unbedingt mal in einem Videospiel erreich wollt? Lasst uns einen Kommentar zum Thema da.

