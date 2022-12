Bekannter Scherzbold sorgte auf Twitter für Diskussionen – Behauptete, PietSmiet ist deutsche Stimme von Mario

Es soll laut PietSmiet sogar Kommentare gegeben haben, die sagten, die würden den Film deshalb nicht im Kino sehen. Grund genug, dass Peter am Ende des Videos die Weisheit mitgibt, nicht alles zu glauben, was im Internet behauptet wird. Schließlich habe Döhla keine richtige Quelle genannt.

Er selbst finde, es sei seiner Meinung nach ziemlich offensichtlich, dass der Post ein Scherz sei, vor allem, da es sich bei Döhla um „den bekanntesten Troll der Gaming-Branche“ handle. Als Beispiel zeigt PietSmiet eine Szene von der offiziellen Verleihung des Computerspielpreises, in der Fabian Döhla Lockenwickler trägt und ein Sexspielzeug in seinem Hintergrund platziert hat.

Was sagt PietSmiet dazu? In einem Video vom 14. Dezember thematisiert PietSmiet den Tweet von Fabian Döhla und erklärt, der Post habe tausende “verarscht”.

Der Film soll am 07. April 2023 in die Kinos kommen und wird, anders als von Fabian Döhla behauptet, Leonhard Mahlich als die deutsche Synchronstimme von Mario haben.

