Staubsauger-Hersteller veröffentlicht ersten Kopfhörer mit Luftreinigungs-Funktion – Optik erinnert an SciFi-Games

Der Elektronik-Hersteller Dyson dürfte den Meisten hauptsächlich von deren Staubsaugern bekannt sein. Jetzt überrascht der Konzern allerdings mit einer abenteuerlichen Erfindung: einem Headset mit Luftreinigungs-Funktion. Der Preis hat es aber gehörig in sich. Alle Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.

Den allermeisten dürfte Dyson vor allem aufgrund ihrer Staubsauger ein Begriff sein. Deswegen verblüffte es durchaus, als die dänische Firma am 31. März dieses Jahres erstmals ankündigte, dass sie zukünftig auch einen Noise-Cancelling-Kopfhörer mit Luftreinigungsfunktion namens Dyson Zone vertreiben werden.

Aufgrund des Zeitpunkts der Ankündigung und der futuristischen und mitunter etwas … kurios anmutenden Optik des Geräts hielten nicht wenige den Dyson Zone zunächst für einen etwas zu früh geratenen Aprilscherz (via PCGamer). Das ist durchaus nachvollziehbar, da das neuartige Aussehen des Geräts erstmal stark an SciFi-Spiele wie Mass Effect oder Star Wars: Knights of the Old Republic erinnert.

Spätestens seit vor ein paar Tagen der stolze Preis des Dyson Zone bekannt gegeben wurde, ist allerdings klar: Das Gerät gibt es wirklich und es wird auch schon nächstes Jahr auf den Markt kommen.

Hier könnt ihr euch das Ankündigungsvideo des Dyson Zone ansehen:

So kam es zum Dyson Zone

Wieso wurde das Gerät überhaupt entwickelt? Zugegeben: zunächst wirkt die Idee, dass ein Staubsauger-Hersteller plötzlich auch eigene Kopfhörer entwickelt, wirklich etwas absurd. Beschäftigt man sich allerdings mit dem Konzept hinter dem Dyson Zone, wird das Ganze schon etwas nachvollziehbarer.

Dyson ist nämlich der Ansicht, dass es neben dem häuslichen Hausstaub noch einige andere Formen von Verschmutzungen gibt, denen sie zukünftig entgegenwirken wollen. Im Ankündigungsvideo des Dyson Zone heißt es deshalb:

Wenn ihr Zuhause seid, befindet ihr euch in einem geschützten Raum. Aber sobald ihr nach draußen geht, werdet ihr mit all diesen verschiedenen Verschmutzungen konfrontiert: Staub, Gase, flüchtige organische Verbindungen, Pollen. Aber auch Lärmverschmutzung ist ein ziemlich großes Problem. Flugzeuglärm, Baustellenlärm – wie schützt man jemanden davor, wenn dieser sich auf dem Weg zur Arbeit befindet? Die Idee dieser Maschine ist, genau das zu tun. Via Dyson

Nach sechs Jahren Forschung und über 500 Prototypen ist mit dem endgültigen Dyson Zone nun also ein Produkt entstanden, das den Erwartungen der Firma gerecht wird. Auf der Homepage wirbt Dyson gar damit, dass sich ihre kompletten 30 Jahre Luftfilterungs-Expertise in diesem Gerät wiederfinden (via Dyson).

Klar wird dadurch aber auch, dass der Kopfhörer nicht als Gegenmaßnahme für die Pandemie entworfen wurde und euch deswegen alleine keinen ausreichenden Schutz gegen Viren bieten wird.

Der Dyson Zone.

Der Dyson Zone liefert euch “reine Luft und reinen Klang”

Welche Funktionen hat das Gerät? Der Dyson Zone kombiniert die Technologien mehrerer unterschiedlicher Geräte: Es wird ein Bluetooth-Kopfhörer mit Active-Noise-Cancelling-Technologie und mit einem Luftreinigungsgerät verbunden. Außerdem kann der Dyson Zone für mehr Kontrolle mit der MyDyson App gepaart werden, die euch dann beispielsweise in Echtzeit einen Überblick über die Schadstoff- und Lärmbelastung in eurer Umgebung liefert (via Dyson).

Der Akku des Geräts wurde für ein längeres Hörerlebnis optimiert und bietet euch bis zu 50 Stunden Audio mit aktiver Geräuschunterdrückung und bis zu 4 Stunden Luftreinigung auf der niedrigsten Stufe mit aktiver Geräuschunterdrückung (1,5 Stunden auf dem höchsten Level). Geladen wird der Dyson Zone mit einem USB-C-Kabel, für das sich der Eingang auf dem linken Hörer befindet.

Der Konzern lobt auf deren Homepage zudem das exzellente Klangerlebnis ihres Kopfhörers und betont, dass er für minimale Verzerrungen entwickelt wurde. Bei ihrem ersten Ausflug in die Welt der Audiotechnik verfolgten Dysons Ingenieure deshalb einen wissenschaftlichen Ansatz (via Dyson).

Was leistet der Luftreinigungs-Bügel? Das wahre Highlight des Dyson Zone ist aber das kontaktlose Visier, welches dem Gerät letztlich die SciFi-Optik verleiht und durch das die gereinigte Luft geleitet und nach außen verteilt wird. Dieses kann jederzeit abgenommen werden, wodurch aus dem Gerät dann ein gewöhnlicher Over-Ear-Kopfhörer wird. Nach ungefähr einem Jahr müssen die elektrostatischen Filter, die bis zu 99 Prozent der Partikelverschmutzung bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern aufnehmen, dann gewechselt werden.

Laut Hersteller ist der Dyson Zone besonders für Menschen, die in urbanen Gebieten leben, sowie Allergikern geeignet.

Was kostet das Gerät? Aufgrund der vielen verbauten Technologien hat der Dyson Zone einen stolzen Preis, der seit kurzem bekannt ist. Nicht zuletzt dank des futuristisch anmutenden Luftreinigungs-Bügels müsst ihr in etwa 870 € für das 2023 erscheinende Gerät berappen.

