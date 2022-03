Staubsauger-Hersteller baut Mund-Kopfhörer, wie sie ein Schurke in einem Videospiel tragen würde

Ein Hersteller hat einen Mund-Kopfhörer vorgestellt, den sicher nicht jeder in der Öffentlichkeit tragen würde. Denn die Kopfhörer erinnern an einen Schurken aus einem Videospiel.

Viele Hersteller bieten verschiedene Geräte und Gadgets an, um das Leben der Menschen langfristig zu verbessern. So hatte etwa eine Firma ein Gerät vorgestellt, welches sich um euer wichtigstes Gaming-Werkzeug kümmern soll.

Nun hat der Staubsauger-Hersteller Dyson Kopfhörer vorgestellt, mit denen ihr nicht nur Musik hören könnt, sondern gleich auch bessere Luft atmen können sollt. MeinMMO stellt euch das skurrile Gerät vor und erklärt, was es alles können soll.

Neue Mund-Kopfhörer erinnern an ein Videospiel

Was ist das für ein Gerät? Der Hersteller hat mit „Dyson Zone“ eine besondere Kombination aus Kopfhörern und Luftfilter vorgestellt. Denn das Gerät soll gleich mehrere Aufgaben erfüllen. Laut Dyson will man 6 Jahre lang an dem Gerät entwickelt haben und stellt nun einen ersten Prototyp vor. Wie das Gerät aussieht, könnt ihr euch im offiziellen YouTube-Video ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Das offizielle YouTube-Video zur „Dyson Zone“

Das Gerät erinnert am ehesten an futuristische Filme oder Videospiele oder an den Bösewicht Bane aus Batman, der eine ähnliche Maske vor dem Gesicht trägt. Das wuchtige Gerät sieht auf den ersten Blick auch ziemlich furchteinflößend aus.

Was kann das Teil? Im Gerät steckt ein Luftfilter. Dieser Filter soll eure Luft von Abgasen und Schadstoffen reinigen, die in der Stadt in der Luft unterwegs sind.

Außerdem ist in dem Gerät Dyson’s erste „Premium Audio Technology“ verbaut und das Gerät bietet zusätzlich Noise-Cancelling. Damit sollen dann auf der Straße störende und laute Geräusche herausgefiltert werden.

Als Besonderheit kommt hinzu, dass ihr die Mundkopfhörer nicht direkt auf dem Gesicht tragt oder ein Mundstück im Mund haben müsst. Dyson setzt hier auf ein Visier, welches ihr vor dem Gesicht tragt. Auf diese Weise soll sich das Atmen normal anfühlen und nicht beengt oder eingequetscht wie unter einer gewöhnlichen Maske.

Ob ihr euch mit dem Gerät jedoch auf die Straße traut, ist noch eine andere Frage. Denn das Gerät sieht sehr futuristisch aus und dürfte viele Blicke auf sich ziehen.

Wann kann man das Gerät kaufen? Laut offiziellem Blogpost soll das Gerät ab Herbst 2022 online im eigenem Webshop erhältlich sein. Auf der offiziellen Webseite kann man sich erst einmal nur für den Newsletter anmelden, wenn man mehr erfahren möchte. Eine Möglichkeit, das Gerät vorzubestellen, gibt es bisher noch nicht.

Der Mund-Kopfhörer soll „reine Luft und reinen Klang“ liefern

Warum entwickelt man so ein Gerät? Dyson erklärt selbst, dass man 6 Jahre an dem Gerät entwickelt hat. Der Hauptgrund ist die Luftverschmutzung, die überall auf der Welt ein großes Problem ist. Mit der „Dyson Zone“ möchte man eine eigene Lösung dagegen anbieten:

Luftverschmutzung ist ein globales Problem – sie betrifft uns überall, wo wir sind. Zu Hause, in der Schule, bei der Arbeit und auf Reisen, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen oder privaten Verkehrsmitteln. Der Dyson Zone™ reinigt die Luft, die Sie unterwegs einatmen. Und im Gegensatz zu Gesichtsmasken liefert sie mithilfe von Hochleistungsfiltern und zwei miniaturisierten Luftpumpen einen Schwall frischer Luft, ohne Ihr Gesicht zu berühren. Nach sechs Jahren Entwicklungszeit freuen wir uns darauf, überall reine Luft und reinen Klang zu liefern. Jake Dyson, Chefingenieur, via dyson.com

Nicht nur Dyson stellt interessante und skurrile Gerät für User vor. So hatte Razer eine besondere Maske vorgestellt, die sich vor allem an Gamer richten soll. Denn „Project Hazel“ soll einige besondere Features wie etwa RGB-Beleuchtung bieten.

Razer bringt die „schlauste Maske der Welt“ mit RGB-Beleuchtung