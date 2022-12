Vater von 3 der bekanntesten Shooter der Welt baut live auf Twitch neue Level für eines seiner Babys

Call of Duty probiert sich an einem neuen PvE-Modus und bringt zur Mid-Season 1 von Modern Warfare 2 seinen allerersten Raid.

Seid ihr ein Retro-Fan und könnt von Klassikern wie “Doom” gar nicht genug bekommen? Habt ihr Interesse an DLCs, welche neuen Content für Retro-Games liefern? Oder spielt ihr lieber die modernen Ableger in all ihrer grafischen Pracht? Teilt uns eure Meinung mit und lasst uns gerne einen Kommentar dar!

Erst vor ein paar Monaten gab John Romero bekannt, dass sein Studio nach neuen Mitarbeitern sucht. Das Spiel befindet sich aber noch in einer frühen Phase der Entwicklung und so sind kaum Details bekannt.

Das ist nicht das fertige Level. Ich habe zwar schon stundenlang dran gearbeitet, aber bis jetzt ist nur ein kleiner Raum fertig, weil ich viel Arbeit in die Details stecke. Ich möchte neue Texturen kreieren. Wenn ich an etwas Neuem arbeite, starte ich mit einer Skizze, die ich dann häufig überarbeite.

Wer ist John Romero? John Romero ist ein waschechter Gaming-Pionier, der im Laufe seiner Karriere bereits an Titeln wie Doom, Wolfenstein und Quake arbeitete. Ein Blick in die Gaming-Geschichtsbücher verrät, wie John Romero zusammen mit seinem Kollegen John Carmack das FPS-Genre quasi im Alleingang erfunden haben.

