Overwatch 2: Community meckert – Neue Karte sieht aus, wie „Overwatch-Map auf Wish bestellt“

Die Kritik an Overwatch 2 hält weiter an. Der neue Content ist nicht so gut wie der alte – gerade die frische Map „Shambali-Kloster“ hat viele Mängel.

In Overwatch ist die zweite Saison gestartet. Die brachte nicht nur den neuen Tank-Helden Ramattra mit sich, sondern auch die neue Karte „Shambali Monastery“, auf der mal wieder ein Payload herumgeschoben werden muss. Doch bei vielen Spielerinnen und Spielern kommt die Map aufgrund einiger kleinerer und größerer Probleme gar nicht gut an. Denn manche Features fehlen und es gibt ein paar „Schönheitsfehler“. In der Community spottet man daher: „Shambali sieht aus, wie eine Overwatch-Map auf Wish bestellt“.

Woher kommt die Kritik? Der Frust der Community macht sich vor allem im Subreddit von Overwatch 2 breit. In einem Beitrag, bei dem es eigentlich nur um den Ladebildschirm der neuen Karte gehen sollte, tummeln sich zahlreiche Kritiker, die viele Probleme an Shimbali aufzeigen. Mehr als 8.000 Upvotes hat der Artikel in unter 24 Stunden erreicht, was für das Overwatch-Subreddit eine ziemlich solide Menge ist.

Was wird kritisiert? Wie erwähnt ist der Aufhänger des Beitrags eigentlich vornehmlich der Ladebildschirm von Shimbali. Im Gegensatz zu allen anderen Ladebildschirmen hat man hier nämlich nicht die „Spawn-Türen“ aus dem Bild entfernt, sodass der Ort nicht mehr wie ein tatsächlicher Ort aussieht, sondern direkt wie eine „künstliche“ Map. Das ist auf den ersten Blick zwar nur ein kleines, ästhetisches Detail, wirkt aber direkt „billig“ auf viele.

Doch es gibt auch deutlich größere, gravierendere Probleme auf der Karte. So berichtet der Nutzer TripAtkinson, dass Blizzard offenbar „vergessen“ hat, die roten und blauen Orientierungslinien zum Start einer Partie anzubringen. Solche Markierungen zeigen in der Vorbereitungsphase für das Verteidiger-Team an, wie sie zur Verteidigungsposition kommen und von wo die Gegner angreifen werden. Gerade bei einer neuen Karte ist das Fehlen solcher Linien ärgerlich – denn ohne Kartenkenntnisse läuft man so eine Weile orientierungslos herum und verpasst womöglich den Start des Spiels.

Aber auch in Bezug auf das Gameplay gibt es Kritik. Manche Objekte haben offenbar keine „Hitboxen“ bekommen, sodass man einfach durch kleinere Steinsockel und Erhebungen durchschießen oder durchlaufen kann.

Zuletzt sind viele von den Details der Karte enttäuscht. Dass viele Assets der Karte einfach von Nepal kopiert wurden, kann man noch verstehen, andere Details jedoch nicht. So kann man als fliegender Charakter (wie Pharah oder Echo) überall „schwebende Häuser“ sehen, die offenbar einfach im Nichts stehen. Auch kommt die Fracht „mitten aus einem Berg“. Andere Details sind die zahlreichen Glocken auf der Karte. Nicht nur erzeugen die bei Beschuss kein Geräusch (so wie es sonst alle anderen Glocken in Overwatch tun), sondern Schüsse gehen einfach durch sie hindurch.

Abgesehen von all diesen Mängeln, kommt das grundsätzliche Design der Karte allerdings gut an. Sie macht sowohl als Angreifer als auch Verteidiger Spaß und hat viele Orte für interessante Taktiken und Vorgehensweisen. Doch zahlreiche kleinere Qualitätsmängel sorgen einmal mehr dafür, dass viele Spieler der Ansicht sind, hier wären noch einige Wochen mehr „Polishing“ notwendig gewesen, um als vollwertige und qualitativ angemessene Karte für Overwatch 2 zu gelten.

Die vorwiegende Meinung ist daher, dass Overwatch 2 das Shambali-Kloster schlicht „zu früh“ veröffentlicht hat oder die Karte in einem Beta-Test hätte spielbar machen sollen.

Habt ihr bereits auf der Kloster-Karte gespielt? Sind euch die kleinen Fehler und Probleme überhaupt aufgefallen? Was ist eure Meinung zur Karte?