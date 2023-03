Bill Gates war so besessen von Minesweeper, dass ihn ein Microsoft-Mitarbeiter nur mit einem Trick davon losbekam

Das MeinMMO-Team hat Sons of the Forest angezockt. Seht hier, wie chaotisch unsere ersten Stunden verliefen.

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Heute ist Technologie noch zu ganz anderen Dingen in der Lage als noch vor 20 Jahren. So wollte die Firma OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, herausfinden, ob eine künstliche Intelligenz Minecraft spielen könne. Und das klappt tatsächlich, der Weg dorthin ist aber lang und beschwerlich:

Ich habe es also dort eingestellt und bin dann für einen Tag zu einem Meeting gegangen und vier Stunden später hatte es [in einer Sekunde] gewonnen, während ich weg war. Ich fühlte mich sehr effizient, weil ich das getan hatte, während ich nicht einmal im Büro war.

Um ihn von seiner Sucht zu befreien, dachte sich sein Kollege Bruce Ryan einen Trick aus. Sobald man in Minesweeper ein Feld anklickt, werden alle Felder in der Umgebung ohne Mine aufgedeckt. Bei einem bestimmten Layout, wo alle Minen in einer bestimmten Ecke positioniert waren, konnte man mit einem Klick das Spiel direkt gewinnen. Doch dafür muss man stundenlang spielen, bis man die perfekte Kombination dafür erwischt.

