Das Imperium aus Warhammer 40.000 hat besondere Ritter, die sogar mächtige Space Marines zertrampeln könnten

Warhammer 40.000 ist bekannt für seine absurden Maßstäbe. Alles ist einfach größer, schlimmer, mächtiger. Insbesondere das Imperium der Menschen glänzt hier mit Größenwahnsinn und der zeigt sich besonders in einem absurden Kampfanzug: dem Imperial Knight.

Für die meisten Neulinge und Fans dürften Space Marines irgendwo an der Spitze des Absurden stehen, was es so in Warhammer 40.000 gibt: über 2 Meter große Übermenschen mit zwei Herzen, drei Lungen, buchstäblichen Knochen aus Stahl und Muskeln wie Drahtseile.

Dazu kommen zentimeterdicke Panzerplatten, die selbst schwere Munition abhalten können. Nur noch spezielle Waffen durchschlagen die Powerrüstung eines Space Marines. Auf dem Schlachtfeld kann kaum ein Soldat vor einem solchen Monster bestehen.

Außer, er trägt selbst eine Rüstung, die fast 5-mal so groß ist wie der gepanzerte Space Marine. Das Imperium der Menschheit hat exakt solche Rüstungen, die von lediglich einer Person gesteuert werden. Die Imperial Knights, oder Imperiale Ritter, zählen zu den größten Boden-Waffen, die das Imperium hat.

In der Serie Broken Lance seht ihr Imperiale Ritter im Einsatz:

Ein goldener Thron für jeden Ritter

Streng genommen sind Imperiale Ritter nicht die Soldaten, sondern die Kampfanzüge. Ihre Piloten werden Knight Scion genannt.

Der Ritter und sein Pilot sind allerdings nicht wirklich zu trennen, denn der Pilot sitzt, ähnlich wie der Imperator, auf einem Thron und sein Gehirn ist direkt mit dem Anzug verbunden. Er „wird“ zum Ritter.

Die Verbindung ist nicht dauerhaft, der Pilot kann also wieder aussteigen. Es kommt jedoch häufig vor, dass ein Teil der Persönlichkeit des Scion über einen langwierigen Prozess auf die Maschine übertragen wird.

Imperiale Ritter gibt es, wie die meisten Waffen des Imperiums, in verschiedenen Ausführungen und „Patterns“. Die bekanntesten Varianten sind die Knights Paladin und die Knights Errant. Je nach Art des Ritters fallen Größe und Bewaffnung anders aus, die meisten haben jedoch:

eine dicke Panzerung aus Adamantium

einen Ionen-Schild für zusätzlichen Schutz

verschiedene Waffen an den Armen wie Melter oder Plasmawaffen

aufgebaute Waffensysteme, oft Raketenwerfer

Nahkampf-Waffen als Alternative zu Schusswaffen, weil Schwerter in Warhammer 40.000 immer noch wichtig sind

Übrigens: Dass Imperiale Ritter grob aussehen wie Menschen, dürfte damit zusammenhängen, dass der Pilot sich durch die Verbindung so immer noch wie er selbst fühlen kann. Aus ähnlichem Grund sind die Cybots, in die sterbende Space Marines eingebettet werden, grob menschlich.

Feudale Ritter, die nicht einfach nur so heißen

Imperiale Ritter tragen nicht einfach nur einen Namen aus der romantisierten Vergangenheit, sie stammen auch von Ritter-Welten, die häufig durch ein feudales System mit Lehnsherren und Vasallen regiert werden. Ritterliche Werte wie Moral und Ehre sind ebenfalls wichtig.

Die Ritter stammen aus einer Zeit, bevor es das Imperium als solches überhaupt gegeben hat. Siedler-Flotten sind zu fremden Welten aufgebrochen, um sie zu besiedeln. Ihre Schiffe dienten als anfängliche Behausung und Quelle für Baustoffe. Aus diesem Grund steckt in einigen alten Rittern auch noch alte Tech, die heute verloren ist – etwa Atomreaktoren.

Ritter-Anzüge, soweit vorhanden, haben auf den fremden und oft feindseligen Welten für Schutz gesorgt, bis sich daraus schließlich eine gewisse Abhängigkeit ergeben hat. Das Ritter-Haus sorgt für den Schutz, alle anderen profitieren davon, arbeiten aber für den Ritter.

Durch die Abgeschiedenheit haben sich diese Regierungen gehalten, bis die Priester des Mechanicus die Welten wiederentdeckt und unter Schmiedewelten stellenweise vereint haben, bis sie später dem Imperium zugeführt wurden. Entsprechend gibt es verschiedene „Treue-Schwüre“:

ein Questor Imperialis dient allein dem Imperator

ein Questro Mechanicus dient dem Omnissiah – der streng genommen ebenfalls der Imperator ist

Riesige Mechs sind noch nicht das größte, was das Imperium zu bieten hat

Wenn ihr nun denkt, dass das schon größenwahnsinnig ist, dann solltet ihr euch mal Titanen ansehen. Titanen sind quasi die „erwachsene“ Version der Imperial Knights und quasi laufende Festungen, wortwörtlich.

Imperiale Titanen, oder „God-Engines“, gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die größten unter ihnen sind über 100 Meter groß. Anders als Ritter benötigen Titanen allerdings mehrere Piloten für die vielen Systeme.

Ist euch das immer noch nicht genug, dann könnten die Krieger-Priesterinnen der Adepta Sororitas euren Durst nach Größenwahnsinn stoppen. Die Sisters of Battle starten einen Kampf, indem sie eine buchstäbliche Kathedrale auf einen Planeten werfen und von dort aus angreifen.

Die wirklich absurden Größenverhältnisse hat Warhammer 40.000 allerdings nicht auf Planeten, sondern im All. Raumschiffe im Universum haben unvorstellbare Ausmaße, es gibt sogar mindestens einen Fall, in dem einfach jemand Triebwerke an einen Planeten gebastelt hat. Und in diesen Dimensionen gibt es Waffen, die so mächtig sind, dass es hier sogar Skrupel für den Einsatz gibt: Der Exterminatus ist die schlimmste Waffe in Warhammer 40.000 und selbst das irre Imperium nutzt sie nur ganz selten