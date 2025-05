Space Marine 2 schenkt euch einen neuen Modus, in dem ihr noch mehr Tyraniden umhauen könnt

Im Juni 2025 bekommt Warhammer 40.000: Space Marine 2 mit Patch 8 einen neuen Modus spendiert, der schon jetzt bei Fans sehr gut ankommt. Denn in ihm könnt ihr ganze Horden niedermähen und bekommt dafür sogar einen Dreadnought an eure Seite.

Was ist das für ein Modus? Am 26. Juni 2025 erscheint mit Patch 8 ein großes kostenloses Update für Warhammer 40K: Space Marine 2, das neben einem neuen Modus auch einige weitere Neuerungen mit sich bringt. Im neuen „Siege-Modus“ könnt ihr euch mit bis zu 3 Spielern in großen PvE-Schlachten gegen ganze Horden behaupten, um eine imperiale Festung zu verteidigen.

Das Ganze findet in Kadaku statt und setzt euch endlose Wellen an Tyraniden und Chaos vor die Nase, die es zu besiegen gilt und denen nur euer Tod ein Ende setzt. Spielt ihr am PC, könnt ihr ab dem 4. Juni auf dem offiziellen Public Test Server in den Modus starten.

Daneben werden auch zeitgleich zwei neue DLCs in Form neuer Chapter veröffentlicht, die euch jeweils White Scars und Blood Angels mit einem Haufen Cosmetics bringen. Die Ankündigung kommt bei der Community gut an und löst einen erneuten Hype aus – unter anderem, weil ihr einen Dreadnought zur Seite gestellt bekommt.

Hier seht ihr den Teaser zum neuen Siege-Modus:

„Ist das ein spielbarer Dreadnought oder halluziniere ich?“

Was sagen die Fans zum Patch? In den sozialen Medien kommt die Ankündigung des neuen Modus gut an. Viele Spieler feiern, dass dieses große Update kostenlos und nicht als DLC erscheint, den man bezahlen muss. Andere freuen sich speziell über die beiden neuen Chapter und das Chaos, das sich ihnen im neuen Modus entgegenstellen wird:

@supremegaming8794 kommentiert via YouTube: „Wir sind so zurück! In der Zwischenzeit werde ich alle Klassen maximieren, um mich vorzubereiten.“

@mu7es stimmt darunter zu: „Wir waren noch nie so zurück wie jetzt!“

NoKneadToWorry schreibt via Reddit: „Verdammt, ich muss dieses Spiel endlich haben, oder?“

Ancient_Rylanor_ merkt via Reddit an: „31 Sekunden. Ist das ein Apothecary? Kurz danach wird ein Dreadnought gezeigt. Oh, das wird mir gefallen.“

Mountain-Peak-3063 schreibt via Reddit: „Ich hoffe wirklich, dass wir einen Modus nur für Tyraniden entwickeln können. Idealerweise könnte man zwischen Tyraniden-Belagerung, Chaos-Belagerung und Belagerung beider Feinde wählen.“

@RianaChristie bemerkt via YouTube: „Ist das ein spielbarer Dreadnought oder halluziniere ich?“

Ein Dreadnought für die Spieler, aber nicht ganz wie gewünscht

Auf Social Media finden sich etliche Stimmen, die den Dreadnought bemerken und Hoffnung auf eine spielbare Version hegen. Diese musste Chief Creative Director Tim Willits in einem Interview mit IGN allerdings bereits schmälern, denn den Dreadnought werden die Spieler nicht steuern können.

Stattdessen könnt ihr ihn als Verstärkung rufen, um mit euch gemeinsam gegen die Horden anzukämpfen. Bei ihm handelt es sich um Bruder Valtus, den mächtigen Redemptor Dreadnought der 2. Kompanie der Ultramarines. Ob es in Zukunft eine spielbare Version eines Dreadnoughts geben wird, hat er allerdings nicht verraten.

Zuletzt gaben die Entwickler von Space Marine 2 den Spielern eines ihrer mächtigsten Tools, um ihr Spielerlebnis voll und ganz nach ihrem Belieben gestalten zu können. Damit lösen sie ein Versprechen ein, das sie der Community von Beginn an zugesichert hatten: In Warhammer: Space Marine 2 spielt ihr schon einen gezüchteten Übermenschen, Modder dürfen jetzt noch verrückteres Zeug machen