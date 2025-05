Fans von Warhammer 40.000 Space Marine 2 können nun alles erstellen, was sie wollen – sogar eigene Kampagnen und Spielmodi

Entwickler Saber Interactive gibt interessierten Spielern jetzt freie Hand, was die Gestaltung eigener Inhalte für Warhammer 40K Space Marine 2 angeht. Dafür geben sie ihnen sogar Zugriff auf ihre mächtigsten Tools.

Um welche Tools geht es? Im offiziellen Discord Channel der Modding-Community für Space Marine 2 hatte Game Director Dmitry Grigorenko Spielern nicht nur die Unterstützung seitens der Entwickler für die Erstellung eigener Inhalte zugesichert, sondern gibt ihnen nun sogar gewissermaßen die Schlüssel zum Spiel in die Hand.

Denn interessierte Spieler haben jetzt Zugriff auf den internen Editor, den auch das Team für die Entwicklung des Spiels verwendet. Das sogenannte „Integration Studio“ gibt ihnen alle Tools an die Hand, um alle möglichen Inhalte schneller und angenehmer erstellen zu können.

Damit erhalten Modder die Möglichkeit, das Spiel in einem Umfang, wie es auch beispielsweise bei Skyrim möglich und populär ist, zu modifizieren, nach eigenen Vorstellungen zu gestalten und mit der Community zu teilen.

Der „bisher größte Meilenstein bei der Unterstützung der Community“

Game Dircetor Dmitry Grigorenko bezeichnet diesen Schritt im Discord Channel als „größten Meilenstein bei der Unterstützung der Community“. Zusätzlich stellt er die Vorteile dieses Vorgehens heraus und freut sich, auf das was kommt:

Das ist genau derselbe Editor, den wir intern für die gesamte Spielentwicklung verwenden. Nie wieder Dateien in Notepad bearbeiten und beten, dass man keine Klammer übersehen hat – Integration Studio macht die Bearbeitung von SSL-bezogenen Inhalten zehnmal schneller, sicherer und intuitiver. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich versprochen, die Modding-Szene zu unterstützen – und wir haben es ernst gemeint. Zu sehen, wie diese Community wächst, Grenzen überschreitet und unglaubliche Erfahrungen schafft, war sowohl inspirierend als auch demütigend. Wir sind gespannt darauf, was ihr als Nächstes baut – sei es eine filmische Kampagne, ein wilder neuer Spielmodus oder etwas, das wir nie kommen sahen.

Was ist im Toolkit enthalten? Mit Integration Studio können interessierte Spieler auf folgende Werkzeuge zugreifen:

Level-Szenarien

Spielmodi

Individuelle Entwürfe – und sogar eigene Spiellogik

KI-Verhaltensbäume (in Arbeit)

Der KI-Direktor

Fähigkeiten und Nahkampf-Kombinationslogik

VFX-Bearbeitung

UI- und HUD-Elemente

Damit können sie im Grunde alles erstellen, was sie sich für das Spiel erträumen. Von eigenen Kampagnen über gänzlich neue Spielmodi bis zu Koop-Raids für 12 Spieler (via x.com) ist so ziemlich alles möglich.

Space Marine 2 gehört zu den erfolgreichsten und besten Spielen im Kosmos von Warhammer. In Zukunft soll es auch ein MMO geben, das schon fast zu gut klingt, um wirklich wahr zu sein. Was wir dazu bereits wissen, lest ihr hier: Ein neues MMO zu Warhammer klingt fast zu gut, um wahr zu sein – Das wissen wir