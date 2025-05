Wissenschaftler analysieren ernsthaft, was Warhammer 40.000 für unsere Welt bedeutet – Und natürlich ist die Konferenz in Deutschland

Epic entschuldigt sich für falschen Bann in Fortnite – Ist so großzügig, dass der Spieler sich nochmal bannen lassen würde

Die Konferenz wird im September live in Heidelberg abgehalten. Wer nicht in Person anreisen kann, für den gibt es einen Online-Livestream. Seid ihr selbst Forscher, könnt ihr euch auf der Website der Warhammer Conference noch bis zum 30. Juni mit eurem Beitrag bewerben.

Es gibt allerdings auch deutlich praktischere Themen, die sich etwa an kreative Menschen richten und analysieren, warum etwa die Literatur von Warhammer so gut funktioniert und was das Worldbuilding ausmacht.

Welche Themen genau im September 2025 vorgestellt werden, ist noch nicht bekannt. Aktuell sammeln die Veranstalter noch Beiträge. Ihr könnt euch auf dem offiziellen YouTube-Kanal bereits ansehen, was letztes Jahr so alles gezeigt wurde. Zu den Themen damals etwa zählten:

Warhammer 40.000 ist ein riesiges Universum, das weltweit Millionen Fans hat – darunter Promis. Logisch, dass sich Einige etwas tiefer in dieser Welt verlieren und sie … etwas ernster nehmen. Wie ernst, das zeigt die mittlerweile zweite akademische Warhammer-Konferenz mitten in Deutschland.

