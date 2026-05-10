Einem Mann in Warhammer 40.000 vertraute selbst der Imperator, doch die Menschheit hat ihn vergessen

In der Geschichte von Warhammer 40.000 gab es schon viele Helden. Einer von ihnen war ein wichtiger Psioniker in der letzten Schlacht gegen den Verräter Horus, doch heute hat ihn die Menschheit vergessen.

Noch bevor der Imperator überhaupt zum Imperator wurde, machte er Bekanntschaft mit einem alten Psioniker, der sich Malcador nannte. Auch der Titel „der Sigillite“ war Teil von ihm, da er zu einem uralten gleichnamigen Orden gehörte.

Dieser Orden hatte das Ziel, die größten und mächtigsten Artefakte der Menschheitsgeschichte zu sammeln und zu verwahren. Während der zukünftige Gott der Menschen nur ein terranischer Krieger war, wurde ihm vom Sigilliten erst geraten, den Titel des Imperators anzunehmen. Malcador kannte also schon den Mann hinter dem „Gott“ der Menschheit.

Als Vertrauter und Berater des wichtigsten Mannes zu der Zeit verwaltete er Terra, gründete verschiedene Organisationen und bereitete die Inquisition vor. Während der Horus-Häresie wurde Malcador zu einer der wichtigsten Schlüsselfiguren, die die Menschheit retten sollte.

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Malcadors Opfer während des Krieges auf Terra

Während der Imperator Horus auf seinem Flaggschiff Vengeful Spirit entgegentrat, um den Verräter zu bezwingen, brauchte er jemanden auf dem Goldenen Thron. Ohne die Kraft des Throns würde Terra keine psionische Schutzschicht besitzen und wäre von Dämonen und dem Chaos überrannt worden.

Malcador war mit seinen über 6.700 Jahren zwar ein sehr fähiger Psioniker, allerdings nicht so mächtig wie der Imperator. Beide wussten, dass er den Goldenen Thron nicht überleben würde, und trotzdem nahm er den Platz ein, um seinem Herrscher mehr Zeit zu verschaffen, den Verräter zu besiegen. Nach diesem Opfer gab der Imperator ihm den Titel „der Held“.

Von körperlichen Qualen geplagt, erreichte er ein neues Bewusstsein und konnte das Universum erstmals so sehen, wie es der Gott der Menschheit tat. Der Held versorgte die Armeen der Menschen mit Hinweisen und sendete eine Nachricht an alle Mitstreiter aus: Sichert das Überleben der Menschheit.

Sein Körper war zum Großteil zerfallen, als die Verrätertruppen den Thronsaal stürmen wollten. Vulkan, der Primarch der Salamanders, aktivierte schließlich den Talisman der Sieben Hämmer, der im Falle des Versagens des goldenen Throns Terra vernichten und den Warp bombardieren sollte.

Bevor auch Malcadors Geist zerfallen konnte, wurde Horus getötet und der gebrochene Körper des Imperators konnte seinen Platz auf dem Thron einnehmen.

Malcador der Held wurde vergessen

Obwohl er ein Vertrauter und enger Berater war und den Titel des Helden vom Gott-Imperator persönlich erhielt, ist er im 41. Jahrtausend kaum noch bekannt.

Malcador ist mit der Zeit zu einer eher geheimnisvollen Gestalt geworden. Auch der nach ihm benannte Panzer ist zur Seltenheit unter den Menschen geworden und viele Regionen kennen ihn erst gar nicht. Selbst der Titel „der Held“ hat nicht überdauert, denn in jüngerer Geschichte wird Malcador als „der Sigillite“ bezeichnet, wenn er denn überhaupt erwähnt wird.

Malcador könnte eigentlich als Prominenter in die Geschichte von Warhammer 40.000 eingehen, aber dieses Wort scheint bereits aus der Mode gefallen zu sein. Einige unserer Promis hingegen dienen dem Imperator, ähnlich wie der Psioniker: Henry Cavill ist der wohl bekannteste Fan von Warhammer 40.000, diese 5 Promis dienen dem Imperator ebenfalls