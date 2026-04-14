Hier sind alle loyalen Primarchen aus Warhammer 40.000 im Power-Ranking – Wer macht alle anderen platt?

Space Marines, die Poster Boys von Warhammer 40.000, sind an sich schon stärker als so gut wie jeder Mensch. Aber selbst diese aufgepumpten Supersoldaten haben noch jemanden, zu dem sie aufschauen: ihre Primarchen. Nur welcher von denen ist der stärkste? MeinMMO-Redakteur und Warhammer-Experte Benedict Grothaus rankt die Ordens-Väter nach ihrer Kampfkraft.
Die Primarchen sind die ersten Space Marines überhaupt. Sie tragen das Erbgut des Imperators selbst in sich und wurden von ihm erschaffen, jeder mit seinen eigenen Stärken und Vorteilen.
Aus der „Gensaat“ der Primarchen entstehen neue Space Marines, sie sind also ihrerseits so etwas wie die Väter ihrer jeweiligen Orden. Entsprechend haben ihre „Söhne“ alle ähnliche Veranlagungen, Stärken oder auch Schwächen.
Die Orden der Space Marines habe ich bereits gerankt, aber welcher ihrer Anführer ist eigentlich am stärksten? Das Ranking soll erkunden, welcher Primarch in einem direkten Kampf über die anderen siegen würde (auch, wenn der Gedanke an sich schon Häresie ist).
Dazu messe ich die reine Kampfkraft der Primarchen, etwa aufgrund von:
- rein physischer Stärke, aber auch psionischer Macht
- Technik und Geschick im Kampf, heißt: Wie gut ist der Primarch im Duell?
- persönlicher Ausrüstung und besonderen Waffen
- bestätigten Siegen über andere Primarchen, Dämonen oder sonstige mächtige Gegner
Die Liste basiert auf den aktuellsten Daten, die verfügbar sind, und beinhaltet alle loyalen Primarchen – egal, ob sie noch leben, tot sind oder vermisst werden. Bedenkt dabei aber, dass selbst der schwächste Primarch immer noch um ein Vielfaches mächtiger ist als jeder „normale“ Space Marine.
Platz 8: Ferrus Manus (Iron Hands)
Der Primarch der Iron Hands war der beste Waffenschmied im gesamten Imperium, wobei er sich diesen Titel mit Vulkan teilt. Ferrus Manus hatte sogar, seinem Namen entsprechend, Hände aus Metall, mit denen er ohne jegliches Werkzeug schmieden konnte.
Als Schmied hatte Manus einen starken Körperbau, physisch stärker als die meisten anderen Primarchen – im Vergleich zu diesen aber einen eher groben Kampfstil.
Da Ferrus Manus auf gewisse Weise mehr ein Handwerker als ein Krieger war, hat er vor allem auf körperliche Stärke und kraftvolle Angriffe gesetzt, was gegen eher archaische Gegner wie Orks funktionieren kann, gegen geschickte Duellanten aber nicht hilfreich ist.
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Kleine Korrektur:
Guilliman/Guillaume wurde nach ende der Horus Häresie nicht von Mortarion tödlich verwundet sondern von Fulgrim.
Corax hat wärend des Drop Side Massacars Lorgar vermöbelt und musset sich erst zurückziehen als Conrad Curse/Night Haunter mit in den Kampf eingemischt hat.
Von der ins Ranking mit einbezogenen Besonderen Ausrüstung der jeweiligen Primarchen liest man leider sehr Wenig. Erwähnt wird glaube ich nur die Waffe von Sanguinius der Stab von Telesto. Nicht erwähnt wird zb der Hammer von Vulcan mit eigebautem Teleportpeilsender, Der Speer von Russ (Dionysian Spear – Fun Fact, Die Schwester Waffe , Appollonian Spear trug Constantin Valdor), Das Aktuelle Schwert von Guilliman welches das Schwert vom Imperator ist, oder auch das Schild von Lion El Johnson welches der Schild des Imperator ist.
evtl. auch nen kleinen Artikel wert was einige so an Krassen Waffen rumschleppen, Astartes so wie die Verräter Astartes können schon nen eigenen Artikel füllen.
so long.
Stimmt, ich hatte die Godblight im Kopf. Mein Fehler, ist korrigiert.
Die Ausrüstung habe ich vor allem im Hintergrund einbezogen, weil viele Waffen und Rüstungen im Vergleich zu denen der anderen Primarchen nicht “so” besonders sind – außer eben Dorns Rüstung und Sanguinius’ Speer zum Beispiel. Irgendwo muss der Text halt auch schlank genug bleiben 😀
Schwert und Schild gebe ich dir aber, das trage ich kurz nach.
Zum Thema Waffen und Ausrüstungen habe ich schon ne Weile im Kopf, ein wenig was zu den bekannten oder auch schlicht weit verbreiteten Sachen wie Boltern zu machen. Jeder kennt’s, kaum wer weiß, was es ist. Einen Wunsch oder ne Idee für irgendwelche Relikte, die ich mir mal genauer anschauen sollte? Kann nicht versprechen, dass (bald) was draus wird, aber ich nehme immer gerne Anregungen mit.
Puh…ja. wo fängt man da an. Ich nenne mal Paar die mir so einfallen.
Mortarions Sense ” Stille”
Leman Russ Speer “Speer des Russ/Dionysian Spear”
Roboute Guiliaume “Hand der Herrschaft + Schwert des Imperators”
Lion El Johnson “Schild des Imperators”
Vulkans Hammer “Urdrakule”
Fulgrims Schwert ( Jetzt Lucius der Ewige) – Anathema
Constantion Valdor “Appolleonian Spear”
Alle Dark Angels Companie Master führen eine Obsedian Klinge.
Abbadons Schwert “Drach´nyen”
Arjac Rockfists Hammer ” Feindhammer”
Gibt noch jede Menge mehr, aber ich weis nicht wie lang deine liste werden soll.
so long
Erst mal 5 oder 10, ich muss das ja auch irgendwie noch schreiben in einer vernünftigen zeit 😀
Die Idee finde ich aber gut, schreibe ich mir mal auf, muss nur mal schauen, wann ich dazu komme.
Man sollte auch nicht vergessen das die 4 bei der Belagerung anwesenden Primarchen jeweils einen Dämonenprimarchen aus dem Spiel geholt haben, Dorn – Fulgrim, Sanguinius – Angron, Jagathai – Mortarion,
Sanguinius auf 1 ist okay, auf Platz 2 gehört Leman Russ, er ist nicht umsonst der Henker von Imperator. Lion ist auch sehr stark als Einzelkämpfer aber dennoch schwacher(hat Leman Russ nur deshalb KO geschlagen,weil dieser nicht damit gerechnet hat weil er lachen musste nach dem Duell)
Ferrus Manus war auch einer der stärksten von allen, dieser hätte, einer der stärksten Primarchen(Fulgrim) im Duell besiegt, hätte dieser nicht auf Dämonenkräfte zurückgegriffen.
Corax ist als Primarch auch sehr mächtig.
Rein Körperlich ist Guilliman auf dem letzten Platz einzuordnen