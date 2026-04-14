Hier sind alle loyalen Primarchen aus Warhammer 40.000 im Power-Ranking – Wer macht alle anderen platt?

Space Marines, die Poster Boys von Warhammer 40.000, sind an sich schon stärker als so gut wie jeder Mensch. Aber selbst diese aufgepumpten Supersoldaten haben noch jemanden, zu dem sie aufschauen: ihre Primarchen. Nur welcher von denen ist der stärkste? MeinMMO-Redakteur und Warhammer-Experte Benedict Grothaus rankt die Ordens-Väter nach ihrer Kampfkraft.

Der Artikel erschien ursprünglich im Juni 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Die Primarchen sind die ersten Space Marines überhaupt. Sie tragen das Erbgut des Imperators selbst in sich und wurden von ihm erschaffen, jeder mit seinen eigenen Stärken und Vorteilen.

Aus der „Gensaat“ der Primarchen entstehen neue Space Marines, sie sind also ihrerseits so etwas wie die Väter ihrer jeweiligen Orden. Entsprechend haben ihre „Söhne“ alle ähnliche Veranlagungen, Stärken oder auch Schwächen.

Die Orden der Space Marines habe ich bereits gerankt, aber welcher ihrer Anführer ist eigentlich am stärksten? Das Ranking soll erkunden, welcher Primarch in einem direkten Kampf über die anderen siegen würde (auch, wenn der Gedanke an sich schon Häresie ist).

Dazu messe ich die reine Kampfkraft der Primarchen, etwa aufgrund von:

rein physischer Stärke, aber auch psionischer Macht

Technik und Geschick im Kampf, heißt: Wie gut ist der Primarch im Duell?

persönlicher Ausrüstung und besonderen Waffen

bestätigten Siegen über andere Primarchen, Dämonen oder sonstige mächtige Gegner

Die Liste basiert auf den aktuellsten Daten, die verfügbar sind, und beinhaltet alle loyalen Primarchen – egal, ob sie noch leben, tot sind oder vermisst werden. Bedenkt dabei aber, dass selbst der schwächste Primarch immer noch um ein Vielfaches mächtiger ist als jeder „normale“ Space Marine.

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Platz 8: Ferrus Manus (Iron Hands)

Der Primarch der Iron Hands war der beste Waffenschmied im gesamten Imperium, wobei er sich diesen Titel mit Vulkan teilt. Ferrus Manus hatte sogar, seinem Namen entsprechend, Hände aus Metall, mit denen er ohne jegliches Werkzeug schmieden konnte.

Als Schmied hatte Manus einen starken Körperbau, physisch stärker als die meisten anderen Primarchen – im Vergleich zu diesen aber einen eher groben Kampfstil.

Da Ferrus Manus auf gewisse Weise mehr ein Handwerker als ein Krieger war, hat er vor allem auf körperliche Stärke und kraftvolle Angriffe gesetzt, was gegen eher archaische Gegner wie Orks funktionieren kann, gegen geschickte Duellanten aber nicht hilfreich ist.