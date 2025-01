EA FC 25: Die neue Zidane Evolution garantiert allen Club Member kostenlos eine starke Icon – Alle wichtigen Infos

In EA FC 25 ist mit dem Team of the Year (TOTY) auch eine ganz besondere Karte erschienen. Alle, die bis zum 14. Februar Ultimate Team spielen, bekommen eine Spezialversion der französischen Mittelfeld-Icon Zidane. Diese könnt ihr in den Evolutions (EVOs) 4-fach upgraden, wenn ihr ein Club Member seid. Auf Mein MMO erklären wir euch die wichtigsten Infos.

So seid ihr für die Zidane-Evolution zugelassen: Um die neue TOTY-Ära-2002-Karte von Zidane zu entwickeln, braucht ihr den Status als Club Member in FC 25. Club Member seid ihr dann, wenn ihr euch bis zum 31. Oktober 2024 mindestens einmal in Ultimate Team eingeloggt habt (via EA Sports).

Erfüllt ihr diese Voraussetzung, könnt ihr euch, nachdem ihr Ultimate Team auf eurer Plattform gestartet habt, zunächst die EVO im Shop abholen und eurem Verein hinzufügen. Danach kehrt ihr zum Shop zurück und öffnet euer TOTY-Ära-2002-Pack, aus dem ihr die neue Zidane Karte erhaltet.

Wie aktiviert ihr die Zidane Evolution? Danach geht ihr ins EVO-Menü von Ultimate Team unter dem Reiter „Kosmetische und Exklusive Inhalte“, um die neue Evolution für Zidane zu aktivieren. Dies müsst ihr bis zum 13. März 2025 tun, ansonsten verfällt die EVO.

Stärker als die Basis-Icon: So gut ist die Zidane-Evolution

Die EVO besteht insgesamt aus 4 Leveln, die sich am einfachsten in den Squad Battles oder Rush erledigen lassen. Die Aufgaben für jede Stufe sind dieselben:

Gewinnt 2 Spiele in Rush, Rivals, Champions oder Squad Battles (Schwierigkeit: mind. Halbprofi) und setzt Zidane ein

Spielt 3 Spiele in Rush, Rivals, Champions oder Squad Battles (Schwierigkeit: mind. Halbprofi) und setzt Zidane ein

Ihr braucht für die komplette EVO mindestens 12 Spiele. Euer Zidane erhält nach Abschluss aller Stufen folgende Upgrades:

Gesamtwertung: +4

Schuss: +8

Passspiel: +2

Dribbling: +2

Defensive: +4

Physis: +4

Neue PlayStyles Technik Weiter Pass

Neuer PlayStyle+ Schnittstellenpass

Neue Spielerrollen Motor++ Halbflügel++ Schattensturm-Profi++ Klassische 10



Darum ist die Zidane EVO besser als die Basis Icon: Im Vergleich zur normalen Icon des französischen Kreativspielers, überzeugt die neue Zidane-Evolution mit +3 Tempo, +4 Schuss, +12 Defensive und +2 Physis. Zudem besitzt sie mit Akrobatik+ und Schnittstellenpass+ gleich zwei neue PlayStyle+.

Nur im Passspiel (-4) und im Dribbling (-2) muss die Zidane Evolution im Vergleich der Standardversion Abzüge hinnehmen.

Damit habt ihr die wichtigsten Infos zur neuen Zidane-Evolution. Habt ihr die EVO schon abgeschlossen? Und wenn ja: Wie findet ihr die neue Zidane-Karte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Neben Zidane als TOTY-Icon könnt ihr euch auch euren ganz eigenen TOTY-Star erstellen: In EA FC 25 könnt ihr euch einen TOTY-Star umsonst sichern – So funktioniert’s