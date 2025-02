EA FC 25: Rivals Rewards – Alle neuen Belohnungen und Release

In EA FC 25 versprechen die Division Rivals in der neuen Season 5 stärkere Belohnungen. Welche Rewards es gibt und wann ihr sie jede Woche abholen könnt, lest ihr hier.

Update vom 6. Februar 2025 (11:00 Uhr): Wir haben die Belohnungen der aktuellen Season 5 ergänzt.

Was ist Division Rivals? In den Rivals tretet ihr mit eurem Ultimate Team gegen andere Spieler in einem Ligen-System gegeneinander an. Das geht sogar kooperativ mit einem Freund.

So funktionieren die Division Rivals n Division Rivals arbeitet ihr euch durch eine Art Belohnungs-Leiter, die in verschiedene Divisionen aufgeteilt ist. Diese Divisionen wiederum bieten verschiedene Ränge, die ihr erreichen müsst. Je höher eure Division und euer Rang innerhalb dieser Division, desto besser die Belohnungen. Um in den Rängen aufzusteigen, müsst ihr schlicht Siege sammeln. Gewinnt ihr, erhaltet ihr 3 Punkte und spielt ihr Unentschieden gibt es endlich einen Punkt, was endlich neu ist in EA FC 25. Für eine Niederlage gibt es keine Punkte. Die Ausnahme bilden Checkpoints. Das sind Punkte auf der Leiter, die mit kleinen Flaggen dargestellt werden. Habt ihr so einen Punkt erreicht, könnt ihr nicht mehr darunter fallen. Verliert ihr allerdings zu oft, dann könnt ihr auch wieder absteigen. Nach Ende des Wochenwettbewerbes wird euer Rang zurückgesetzt und ihr müsst euch in eurer Division weiter nach oben schlagen.

Wie bekommt man Belohnungen? Je mehr Siege ihr holt, desto weiter steigt ihr in den Divisionen auf und bekommt immer bessere Belohnungen. Je nach erreichter Punktzahl pro Woche bekommt ihr:

einen Wochen-Bonus für 15 Punkte

ein Bonus-Upgrade für 30 Punkte

Es gilt die 3-Punkte-Regel, das heißt für einen Sieg gibt es 3 Punkte, für ein Unentschieden 1 Punkt und für eine Niederlage 0 Punkte.

Zudem bekommt ihr für jedes Division-Rivals-Spiel Punkte, um an der Weekend-League-Qualifikation teilnehmen zu dürfen.

Neue Season 5 Division Rivals Belohnungen in der Übersicht

Welche Belohnungen kann ich wählen? Bei den Belohnungen der Division Rivals hat sich in FC 25 geändert, dass es diesmal keine verschiedenen Optionen mehr gibt, aus denen ihr wählen könnt.

Erreicht ihr einen bestimmten Rang, erhaltet ihr eine festgelegte Belohnung.

Welche Belohnungen sind neu in Saison 5? Beim Bonus-Upgrade ab Division 8 erhaltet ihr ein sogenanntes Saison-3-&-4-Review-Pack. In diesem befindet mindestens eine Spezialkarte folgender vergangener Promos aus FC 25:

Division 10

Wochen-Bonus:

1 86+-Profi (untauschbar)

Bonus-Upgrade:

1 75+-x10-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

3.500 Münzen

Division 9

Wochen-Bonus:

1 75+-x10-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

3.000 Münzen

Bonus-Upgrade:

1 Premium-Gold-Pack

2 75+-x10-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

6.000 Münzen

Division 8

Wochen-Bonus:

2 Premium-Gold-Packs

1 75+-x10-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

4.000 Münzen

Bonus-Upgrade:

1 Item-Wahl 1-von-3-84+-seltene-Goldprofis (untauschbar)

1 Saison-3-&-4-Review-Pack (untauschbar)

1 75+-x10-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

8.500 Münzen

Division 7

Wochen-Bonus:

1 Item-Wahl 1-von-3-83+-seltene-Goldprofis (untauschbar)

1 80+-x10-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

6.000 Münzen

Bonus-Upgrade:

1 Item-Wahl 1-von-3-84+-seltene-Goldprofis (untauschbar)

1 80+-x10-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

1 Prime-Goldprofis-Pack

1 Saison-3-&-4-Review-Pack (untauschbar)

12.500 Münzen

Division 6

Wochen-Bonus:

1 Item-Wahl 1-von-3-84+-seltene-Goldprofis (untauschbar)

1 75+-x5-Seltene-Goldprofis-Pack

1 80+-x10-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

9.000 Münzen

Bonus-Upgrade:

1 Item-Wahl 1-von-4-85+-seltene-Goldprofis (untauschbar)

1 Saison-3-&-4-Review-Pack (untauschbar)

1 Mega Pack

1 80+-x20-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

17.500 Münzen

Division 5

Wochen-Bonus:

1 Item-Wahl 1-von-3-84+-seltene-Goldprofis (untauschbar)

1 80+-x20-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

1 75+-x5-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

12.500 Münzen

Bonus-Upgrade:

1 Item-Wahl 1-von-4-85+-seltene-Goldprofis (untauschbar)

1 Mega-Pack

1 Premium-Saison-3-&-4-Review-Pack (untauschbar)

1 80+-x10-Seltene-Goldprofis-Pack

1 80+-x20-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

25.000 Münzen

Division 4

Wochen-Bonus:

1 Item-Wahl 1-von-4-84+-seltene-Goldprofis (untauschbar)

1 80+-x20-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

1 Mega-Pack

15.000 Münzen

Bonus-Upgrade:

1 Item-Wahl 1-von-4-85+-seltene-Goldprofis (untauschbar)

1 84+-TOTW-Profi-Pack (untauschbar)

1 Premium-Saison-3-&-4-Review-Pack (untauschbar)

1 Mega-Pack

1 80+-x15-Seltene-Goldprofis-Pack

1 80+-x30-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

40.000 Münzen

Division 3

Wochen-Bonus:

1 Item-Wahl 1-von-4-84+-seltene-Goldprofis (untauschbar)

1 80+-x20-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

1 Prime-Goldprofis-Pack

1 Saison-3-&-4-Review-Pack (untauschbar)

20.000 Münzen

Bonus-Upgrade:

1 Item-Wahl 1-von-4-85+-seltene-Goldprofis (untauschbar)

1 80+-x30-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

1 80+-x20-Seltene-Goldprofis-Pack

1 84+-TOTW-Profi-Pack (untauschbar)

1 Elite-Saison-3-&-4-Review-Pack (untauschbar)

1 Mega-Pack

50.000 Münzen

Division 2

Wochen-Bonus

1 Item-Wahl 1-von-4-84+-seltene-Goldprofis (untauschbar)

1 Premium-Saison-3-&-4-Review-Pack (untauschbar)

1 80+-x30-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

1 Prime-Goldprofis-Pack

20.000 Münzen

Bonus-Upgrade:

2 Item-Wahl 1-von-4-85+-seltene-Goldprofis (untauschbar)

1 Mega-Pack

1 Elite-Saison-3-&-4-Review-Pack (untauschbar)

1 80+-x30-Seltene-Goldprofis-Pack

1 80+-x40-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

1 84+-TOTW-Profi-Pack (untauschbar)

60.000 Münzen

Division 1

Wochen-Bonus

1 Item-Wahl 1-von-4-84+-seltene-Goldprofis (untauschbar)

1 Seltenes Mega-Pack

1 Premium-Saison-3-&-4-Review-Pack (untauschbar)

1 80+-x40-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

25.000 Münzen

Bonus-Upgrade:

2 Item-Wahl 1-von-4-85+-seltene-Goldprofis (untauschbar)

2 84+-TOTW-Profi-Packa (untauschbar)

1 Elite-Saison-3-&-4-Review-Pack (untauschbar)

1 Seltenes Mega-Pack

1 80+-x50-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

1 80+-x40-Seltene-Goldprofis-Pack

60.000 Münzen

Elite-Division

Wochen-Bonus

1 80+-x75-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

1 Seltenes Mega-Pack

35.000 Münzen

Bonus-Upgrade

3 Item-Wahl 1-von-4-86+-seltene-Goldprofis (untauschbar)

2 84+-TOTW-Profi-Pack (untauschbar)

1 Elite-Saison-3-&-4-Review-Pack (untauschbar)

1 Seltenes Mega-Pack

1 80+-x50-Seltene-Goldprofis-Pack

1 80+-x75-Seltene-Goldprofis-Pack (untauschbar)

75.000 Münzen

EA FC 25: Wann kommen die Division Rivals Rewards?

Um diese Uhrzeit kommen Division-Rivals-Belohnungen: Die Division Rivals Rivals kommen auch in EA FC 25 wie gewohnt um 09:00 Uhr an jedem Donnerstag. Zu dieser Uhrzeit endet die Zeit, Siege für diese Woche zu sammeln.

Wo holt ihr die Belohnungen ab? Eure Rewards warten im Menü der Division Rivals. Habt ihr euch Belohnungen gesichert, könnt ihr dort mit einem Klick auf das Menü abholen. Im Anschluss müsst ihr mit einem weiteren Klick bestätigen, dass ihr die Belohnungen erhalten habt.

EA FC 25: Rivals-Belohnungen in Web App und Companion App abholen

Das müsst ihr beachten: Um die Belohnungen in der Web oder Companion App abzuholen, müsst ihr in den Bereich „Wettbewerbe“ gehen und dort die Division-Rivals-Belohnungen abholen.

Zudem steigen alle Spieler am Ende einer „Saison“ in Ultimate Team wieder einige Divisionen ab. Ihr kommt bei Rivals einfach nicht voran? Vielleicht empfiehlt sich ein Wechsel der Aufstellung. Hier findet ihr 3 starke Profi-Formationen für den Start in Ultimate Team.