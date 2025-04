EA FC 25: Neue TOTS Belohnungen für die Weekend League sind da – Alle Boni im Überblick

The Wheel of Time – Trailer zur Fantasy-Serie auf Amazon Prime

EA FC 25: Wann startet TOTS? – Release Date und Zeitplan zum Team of the Season im Überblick

TOTS Vote in EA FC 25 ist live: So wählt ihr das Team of the Season der Premier League

In Diablo 4 kommt ihr bald leichter an die Bosse, aber schwerer an ihren Loot

Blizzard ändert die Season-Belohnungen in Diablo 4 grundlegend, wirft quasi alles raus, was ihr nicht haben wollt

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Oblivion Remastered: Die besten Cheats in der Liste – So öffnet ihr die Console

Was ist die Weekend League? Als Weekend League bezeichnen Spieler die „FUT Champions Finals“ . Nachdem man die FUT Champions Qualifikation geschafft hat, kann man an den Finals teilnehmen.

In EA FC 25 könnt ihr jedes Wochenende in den FUT Champions Finals, auch als Weekend League bekannt, um die höchsten Ränge und starke Belohnungen spielen. Zum Team of the Season gibt es wieder Neuerungen bei den Boni. Wir zeigen euch die neuen TOTS Belohnungen.

