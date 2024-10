EA FC 25 Evolutions: Die 10 besten Spieler für die Upgrades der neuen EVOs

In Ultimate Team für EA FC 25 könnt ihr Spieler in den Evolutions (EVOs) mit einzigartigen Upgrades versehen. Wir stellen euch 10 Spieler vor, die sich optimal für die neuen EVOs eignen, weil sie am meisten von den Verbesserungen profitieren.

Upgrade vom 21. Oktober 2024 (11:30 Uhr): Wir haben passende Optionen für die neuen EVOs „Neue Grundlagen I+II“ ergänzt.

Was sind die Evolutions? Die Evolutions sind ein Feature, das in FC 24 eingeführt wurde. Sie bescheren euren Karten in Ultimate Team mehr oder weniger starke Upgrades.

EVOs sind zeitlich begrenzt und unterliegen stets gewissen Anforderungen an die Spieler, die die Upgrades erhalten können. Die Profi-Voraussetzungen betreffen:

maximales Rating

maximale Stat-Werte

maximale Anzahl an PlayStyles (+)

maximale Fähigkeit (Sterne) Schwacher Fuß oder Spezialbewegungen

erlaubte Positionen

erlaubte Länder und Region

10 Spieler, die am besten zu den neuen EVOs passen

In der Auflistung seht ihr den Spieler (seine Position), das Upgrade sowie die vorgesehene EVO (mit Preis).

Unter den Bildern der Spieler erfahrt ihr, bis wann ihr den Spieler für die EVO aktivieren müsst, und wie lange ihr Zeit für die Aufgaben habt.

Kristie Mewis (ZM) – 84→86: Neue Grundlage I (kostenlos)

EVO freischalten bis 2. November 2024, Aufgaben erfüllen bis 9. November 2024

Upgrades: Tempo +4 (nur +2 wegen Stat-Limit) Schießen +1 Passspiel +2 Dribbling +1 Defensive +4 Physis +2 Schwacher Fuß: +1 Spezialbewegungen: +1 (ohne Wirkung wegen Limit) Neuer PlayStyle: Ruhepol Neuer PlayStyle: Unerbittlich



Angela Sosa (ZOM) – 85→86: Neue Grundlage (kostenlos)

EVO freischalten bis 2. November 2024, Aufgaben erfüllen bis 9. November 2024

Upgrades: Tempo +4 Schießen +1 Passspiel +2 (ohne Wirkung wegen Stat-Limit) Dribbling +1 (ohne Wirkung wegen Stat-Limit) Defensive +4 Physis +2 Schwacher Fuß: +1 Spezialbewegungen: +1 (ohne Wirkung wegen Limit) Neuer PlayStyle: Ruhepol Neuer PlayStyle: Unerbittlich



Marie Müller (LV) – 84→86: Neue Grundlage II (kostenlos)

EVO freischalten bis 3. November 2024, Aufgaben erfüllen bis 10. November 2024

Upgrades: Tempo +4 (nur +2 wegen Stat-Limit) Schießen +1 Passspiel +2 Dribbling +1 Defensive +4 Physis +2 Schwacher Fuß: +1 Spezialbewegungen: +1 (ohne Wirkung wegen Limit) Neuer PlayStyle: Schnittstellenpass Neuer PlayStyle: Schneller Schritt



Fredrik Aursnes (RV) – 84→86: Neue Grundlage II (kostenlos)

EVO freischalten bis 3. November 2024, Aufgaben erfüllen bis 10. November 2024

Upgrades: Tempo +4 (nur +2 wegen Stat-Limit) Schießen +1 Passspiel +2 Dribbling +1 Defensive +4 (nur +2 wegen Stat-Limit) Physis +2 (ohne Wirkung wegen Stat-Limit) Schwacher Fuß: +1 (ohne Wirkung Limit) Spezialbewegungen: +1 Neuer PlayStyle: Schnittstellenpass Neuer PlayStyle: Schneller Schritt



Deiver Machado (LV) – 76→80: Abwehr-Boost (kostenlos)

EVO freischalten bis 26. Oktober 2024 , Aufgaben erfüllen bis 2. November 2024

Tempo +5

Passspiel +4

Dribbling +4

Defensive +4

Physis +5

PlayStyle: Abdrängen

Valentina Bergamaschi (LV) – 77→81: Abwehr-Boost (kostenlos)

EVO freischalten bis 26. Oktober 2024, Aufgaben erfüllen bis 2. November

Upgrades: Tempo +5 Passspiel +4 Dribbling +4 Defensive +4 Physis +5 PlayStyle: Abdrängen



Abdülkerim Bardakci (IV) – 79→81: Immer mit der Ruhe (kostenlos)

EVO freischalten bis 2. November 2024, Aufgaben erfüllen bis 9. November 2024

Upgrades: Tempo +21 Schießen +5 Dribbling +10 PlayStyle: Kante PlayStyle: Unerbittlich



César Azpilicueta (IV) – 79→81: Immer mit der Ruhe (kostenlos)

EVO freischalten bis 2. November 2024, Aufgaben erfüllen bis 9. November 2024

Upgrades: Tempo +21 Schießen +5 Dribbling +10 PlayStyle: Kante PlayStyle: Unerbittlich



Min Jae Kim (IV) – 83→83: Wir setzen auf Ballbesitz (kostenlos)

EVO freischalten bis 5. November 2024, Aufgaben erfüllen bis 12. November 2024

Upgrades: Passspiel +20 Dribbling +20 PlayStyle: Weiter Pass PlayStyle: Tiki-Taka



Roger Ibañez (IV) – 80→80: Wir setzen auf Ballbesitz (kostenlos)

EVO freischalten bis 5. November 2024, Aufgaben erfüllen bis 12. November 2024

Upgrades: Passspiel +20 Dribbling +20 PlayStyle: Tiki-Taka PlayStyle: Weiter Pass



Welche Spieler passen am besten zu den neuen EVOs? Besonders gefragt sind die Spieler, die möglichst nah an den Maxima der Anforderungen liegen. Seit FC 25 gibt es bei manchen EVOs eine Obergrenze für die Upgrades bei Stats und Sternen für Spezialbewegungen/Schwacher Fuß.

Wir haben darauf geachtet, dass die Upgrades der Karten die Obergrenze so knapp wie möglich überschreiten, um möglichst wenig Stat-Boosts zu verschenken.

Wo finde ich neue EVOs? Die Evolutions findet ihr im Hauptmenü von Ultimate Team unter dem Reiter „Verein“. Seid ihr im Evolutions-Menü angelangt, könnt ihr euch mit R1 auf der PlayStation oder RB auf der Xbox die aktuelle EVOs einer Kategorie anschauen. Mit dem linken Stick (hoch oder runter) könnt ihr zwischen den EVOs wählen.

Bedenkt, dass angefangene Evolutions nicht mehr rückgängig gemacht werden können und ihr jede EVO nur einmal abschließen könnt. Außerdem werden eure tauschbaren Spieler, die ihr in das Feature packt, mit dem Zeitpunkt der Aktivierung untauschbar. Das musste auch ein großes Streamer-Duo schmerzlich erfahren: Großer Twitch-Streamer zu EA FC 25 will eine der stärksten Karten nur verschönern, verliert mehrere Tausend Euro