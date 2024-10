EA FC 25 TOTW 6: Die Predictions zum neuen Team der Woche – Ist Kane dabei?

Für EA FC 25 steht am nächsten Mittwoch das TOTW 6 (Team of the Week) an. Bei MeinMMO erfahrt ihr, welche Spieler im neuen Team der Woche auftauchen könnten.

Das ist das Team of the Week: An jedem Mittwoch ist es in EA FC 25 Ultimate Team Zeit für ein neues TOTW. In dieses Team kommen Spieler und Spielerinnen, die in der letzten Fußball-Woche mit starken Leistungen in realen Spielen überzeugt haben. Diese Kicker erhalten dann verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind und ihre Gold-Karten ersetzen.

Das sind TOTW Predictions: Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der FUT-Community. Die versucht zu erahnen, welche Spieler im Team der Woche landen könnten.

Sie verschaffen einen guten Überblick darüber, wer im TOTW stehen könnte. Potenzielle Inform-Spieler kann man dann nutzen, um Münzen auf dem Transfermarkt zu verdienen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in den Trading-Tipps.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 6 am kommenden Mittwoch kann insgesamt anders aussehen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 6 in Ultimate Team

Torhüter

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von futbin.

TH: Nnadozie (Paris FC)

Verteidiger

IV: Orban (RB Leipzig)

IV: Dahlkemper (San Diego Wave)

RV: Weiser (Werder Bremen)

Mittelfeldspieler

ZM: Huth (VfL Wolfsburg)

RM: Diaby (Al Hilal)

ZOM: Kluivert (AFC Bournemouth)

Stürmer

LF: Hemp (Manchester City)

LF: Claudia Pina (FC Barcelona)

ST: Suarez (Inter Miami)

ST: Kane (FC Bayern München)

TOTW 6 Ersatzbank:

IV: Keane (Everton FC)

ZOM: Álex Berenguer (Sevilla)

RM: Kaneryd (Chelsea FC)

ZM: Cataldi (AC Florenz)

ZDM: Hojberg (Marseille)

ST: Kleindienst (Borussia Mönchengladbach)

ST: Boyé (Granada)

LV: Abner Vinicius (Lyon)

LM: Jakolis (Macarthur FC)

LM: Rothe (Union Berlin)

ST: Sorloth (Atletico Madrid)

ST: Koné (Al Okhdood)

Starke Bundesliga-Kandidaten für das TOTW 6 in EA FC 25

Harry Kane glänzte beim 4:0 gegen den VfB Stuttgart und steuerte einen Hattrick zum Endergebnis bei. Eine TOTW-Karte sollte dem Engländer also sicher sein.

Willi Orban machte ein starkes Spiel gegen Mainz 05 und sorgte dafür, dass keinen Gegentor gefallen ist. Sollte er eine Inform-Karte erhalten, dann erhält diese vermutlich ein ordentliches Pace-Upgrade, sodass wir endlich eine spielbare Orban-Karte kriegen könnten.

Mitchell Weiser gelang beim 4:2 gegen Wolfsburg ein Tor sowie eine Vorlage. Die Chancen auf einen Platz im TOTW 6 stehen also gut für den Linksverteidiger.

Was haltet ihr von den Predictions zum TOTW 6? Welcher Spieler sollte unbedingt ins neue Team der Woche? Verratet es uns doch in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, warum ihr unbedingt Cristiano Ronaldo eine Chance in FC 25 geben solltet, dann schaut doch mal hier rein: Cristiano Ronaldo kostet in EA FC 25 nur noch 10.000 Münzen: 5 Gründe, warum ihr in jetzt spielen solltet