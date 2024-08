In FC 25 braucht ihr kein starkes Ultimate Team, um erfolgreich zu sein – Ein guter Spieler reicht

Daher dürfte es nicht schaden, wenn ihr zu Beginn darauf achtet, aus jeder Liga einen guten Spieler in der Hinterhand zu haben. Wie genau die Erfordernisse der Events aussehen werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Alles, was wir bereits über das neue EA FC wissen, könnt ihr hier auf MeinMMO lesen: EA FC 25: Alle Infos zu Release, Preis und Neuerungen

Im Laufe der Zeit werden in Rush auch neue Events veröffentlicht, die gewisse Anforderungen an eure Spieler, die ihr einsetzen dürft, stellen. In den Events könnten dann doppelte Münzen und/oder Rush-Punkte auf euch warten.

Mit mehr Siegen in Rush könnt ihr euch zu Beginn von FC 25 schnell ein pralleres Münzkonto zulegen. Zudem könnte in den Belohnungen, die ihr für eure Rush-Punkte bekommt, auch der nächste, vielleicht noch bessere Spieler auf euch warten.

In Rush bekommt ihr für jedes Spiel Münzen und sogenannte Rush-Punkte, die ihr in Ultimate Team gegen Belohnungen eintauschen könnt.

Wieso braucht ihr kein starkes Ultimate Team mehr? Der Kniff an dem neuen 5-vs-5-Modus ist, dass ihr nur einen der 4 Feldspieler steuern müsst. Daher könnte es für den Anfang reichen, wenn ihr in Ultimate Team euren besten Spieler ins Rennen schickt, um Spiele zu gewinnen.

Rush wird in den beliebtesten Spielmodi in EA FC integriert. Dazu gehört der Karrieremodus und Clubs, aber auch Ultimate Team.

In FC 25 führt EA einen neuen Modus ein, „Rush“. In Rush könnt ihr auf einem kleineren Spielfeld im 5-vs-5-Modus, mit oder ohne eure Freunde, gegen andere Spieler antreten. Die angepassten Regeln sollen dafür sorgen, dass ihr ein dynamisches Spiel mit vielen Toren erlebt.

