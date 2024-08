Eine neue Animation für EA FC 25 wird eure Geduld in Ultimate Team gewaltig auf die Probe stellen

EA hat die neue Pack-Animation der sogenannten Walkouts in Ultimate Team für FC 25 vorgestellt. Obwohl sie auf ein beliebtes Feature aus der Vergangenheit zurückgreift, sind viele Fans skeptisch. Das liegt vor allem an der Dauer der neuen Animation.

Das Öffnen von Packs ist ein elementarer Bestandteil von Ultimate Team, um eine starke Mannschaft zu bekommen. Spieler, die ein Rating von 86 oder höher haben, bekommen bei den Pack-Openings eine besondere Animation.

Die Walkout-Animation variiert von Jahr zu Jahr und sorgen besonders zu Beginn eines neuen Teils für viel Gesprächsstoff.

Wie sieht die neue Pack-Animation für FC 25 aus? EA hat sich bei der neuesten Animation einer altbekannten Vorlage bedient. Der Spielertunnel aus FIFA 21 kehrt zurück. Hier könnt ihr einen Blick auf die neue Animation werfen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Zunächst erkennt man nur die Silhouette des Spielers am Ende eines langen Tunnels. Wie ihr es bereits aus den vergangenen Jahren kennt, erscheinen nacheinander: Position, Nationalität, Liga und Verein. Erst am Ende gibt sich der Spieler mit seinem Rating zu erkennen.

Obwohl sich der Spielertunnel großer Beliebtheit erfreute und es immer wieder Stimmen für das Comeback des Tunnels gab, scheinen viele Fans der neuen Animation skeptisch gegenüberzustehen.

Fans ungeduldig: Bis die Animation durch ist, ist FC 26 da.

EA teilte die neueste Animation auch auf ihren Instagram-Kanal für EA Sports FC. Einer der Kommentare nimmt Bezug auf die Dauer der neuen Animation.

So schreibt User coli4592: „Bis die Animation durch ist, gibt’s gefühlt EA FC 26.“ (via Instagram)

Sein Kommentar hat über 100 Likes gesammelt. Auf Nachfrage eines anderen Users, welche Animation coli4592 am besten fand, antwortet er, dass er vor allem die schnelleren Animationen bevorzuge.

Dauert die neue Animation wirklich so viel länger? Wir bei MeinMMO haben die Dauer der neusten Pack-Animation in FC 25 mit der Animation von FC 24 verglichen. Dabei haben wir darauf geachtet, wann der Spieler nach dem Öffnen des Packs komplett auf dem Bildschirm erscheint.

Und tatsächlich hat unser Test ergeben, dass die Zeit, bis der Spieler sich zu erkennen gibt, in FC 25 doppelt so lange dauert. Waren es in FC 24 noch ungefähr 6 Sekunden bis der Walkout auf dem Bildschirm komplett erschien, haben wir für FC 25 ungefähr 12 Sekunden gestoppt.

Die Kritik scheint daher nicht von ungefähr zu kommen.

Doch es gibt auch positives Feedback von der Community

Anders zeigen sich die Reaktionen der Fans auf X. Unter dem Post von EA-FC-Experte Donktrading feiern die Fans die neue Animation.

Folgender Kommentar von Sefo fasst das positive Feedback der Fans zusammen: „Das ist so Feuer.“ (via X). Der Kommentar bekam mit über 150 Likes die meisten Rückmeldungen.

Ein weiterer Vorteil der neuen Animation, der noch nicht diskutiert wurde, könnte sein, dass Walkouts jetzt schneller erkennbar sind. In FC 24 war es eine halbe Wissenschaft, einen Walkout zu erkennen.

Dort musste man nach dem Öffnen des Packs genau auf den Verlauf von Lichtstrahlen achten, um einen etwaigen Spieler mit 86+ vorher erkennen zu können.

Dies sollte mit der neuen Animation weitaus weniger schwierig sein. Ob sich das erst in FC 24 eingeführte Feature des Doppel-Walkouts in FC 25 schon wieder erledigt hat, ist nicht bekannt. Das Problem ließe sich mit einer doppelten Silhouette am Ende des Tunnels aber eventuell lösen. Die wichtigsten Infos zum neuen EA FC findet ihr beim MeinMMO: EA FC 25: Alle Infos zu Release, Preis und Neuerungen