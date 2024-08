Fotos zum neuen FC 25 zeigen, dass viele Spieler ein neues Feature schon jetzt schamlos ausnutzen

FC 25 ist noch nicht einmal draußen und trotzdem sorgt ein neues Feature schon für viel Aufregung. Kreative Köpfe haben angedeutet, was dank einer Neuerung im Nachfolger möglich ist.

Was ist das für ein Feature? EA hatte bereits auf einer Pressevorführung angekündigt, dass sie in FC 25 ein neues Feature zur Gesichtserkennung nutzen werden. Mit „Cranium“ sollen generische Spielergesichter der Vergangenheit angehören und realistischere Gamefaces, auch für Spieler unterer Ligen, möglich sein.

Cranium soll anhand weniger Fotos lebensnahe Ebenbilder im Spiel kreieren. Das wird wohl auch für eine Neuerung im Karrieremodus genutzt werden, die viele Fans gefordert haben.

Erste Bilder aus dem Clubs-Modus in FC 25 lassen derweil vermuten, dass das neue Feature auch in Clubs zum Tragen kommt.

Einige ausgewählte Spieler dürfen seit Anfang August verschiedene Modi von FC 25 in einer Closed Beta ausprobieren. Dazu zählt auch der Clubs-Modus.

In Clubs könnt ihr euren eigenen Pro erstellen und alleine oder mit euren Freunden einen Verein gründen. Wer den Modus in den letzten Jahren mitverfolgt hat, der weiß, dass sich die Spieler bei der Erstellung ihrer Pros gerne kreativ ausleben.

Riesige Spieler mit rosa Dreadlocks, grünen Vollbärten und übergroße Nasen. Die Liste an skurrilen Erscheinungen, die man in Clubs zu sehen bekam, ließe sich unendlich fortführen. Eurer Kreativität war schon in der Vergangenheit eigentlich kaum Grenzen gesetzt.

Pros in Clubs: Mehr Möglichkeiten dank neuer Technologie?

Zu den bunten Bärten und Frisuren werden sich in FC 25 noch mehr Möglichkeiten gesellen, um rein optisch möglichst viel Aufmerksamkeit mit seinem Pro zu erzeugen. Das deuten folgende Fotos unter einem Beitrag auf Reddit an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Wie nutzen die Fans das Feature aus? Auf den Fotos sind schiefe Gesichter mit riesigen Narben und bunten Brillen zu erkennen. Diese und weitere Screenshots stammen wohl aus dem neuen Editor von Clubs in FC 25.

Die über 1000 Upvotes auf den Beitrag lassen erahnen, dass die Fans die neuen Möglichkeiten bei der Erstellung des Pros begrüßen.

Zudem häufen sich unter dem Post Kommentare, die die positive Resonanz bestätigen. So schreibt User srgabbyo7: „Der letzte Typ sieht aus wie ein Bösewicht bei Marvel. Ich liebe die Cranium-Gesichter.“ (via reddit.com)

Mit Cranium spricht er das neue Feature in FC 25 an, das wohl mitverantwortlich für die neuen Möglichkeiten bei den Gamefaces sein könnte.

Momentan scheint das neue Feature vorrangig dafür genutzt zu werden, möglichst deformierte Gamefaces zu kreieren. Das trägt auf Reddit zu großer Belustigung bei. Einige Fans sprechen sogar davon, dass sie die neu dazugewonnene Kreativität überzeugt hätte, das neue FC 25 zu kaufen (via reddit.com).

Andere Teile der Community wünschen sich, dass das neue Feature dafür eingesetzt werden könne, eigene Fotos zu nutzen, um sein Gesicht auf den Pro zu übertragen. Sowas gab es in ähnlicher Form bereits in FIFA 11. Aus nicht bekannten Gründen wurde diese Möglichkeit aber in den darauffolgenden Teilen wieder verworfen. Das Wichtigste zum neuen EA FC lest ihr auf MeinMMO: EA FC 25: Alle Infos zu Release, Preis und Neuerungen