Die stärkste Karte kriegt die ehemalige deutsche Fußballerin Célia Šašić, die in der Origin-Variante bereits ein 88er Rating vorweisen kann und in der Prime-Version eine 91er Karte erhält.

Das besondere diesmal: Die neuen Hero-Karten erscheinen zuerst in der neuen Origin-Variante, die eine Art Basis-Version der Karten darstellt. Später am, 28. November 2024, erhalten die neuen Hero-Karten automatische Upgrades zu den Prime-Versionen.

W as sind eigentlich Hero-Karten in Ultimate Team? Die in FIFA 22 eingeführten FUT Heroes (oder FUT Helden) sind Spezialkarten, die den altbekannten „Ikonen” ganz ähnlich sind: Sie bekommen starke Karten für Leistungen vergangener Tage, mit denen sie zu Fan-Lieblingen aufstiegen.

Der Release von EA FC 25 rückt immer näher und EA Sports hat bereits die neuen Hero-Karten für Ultimate Team vorgestellt. Hier seht ihr in der Übersicht, welche Heroes in FC 25 dabei sein werden.

