FC 25: Ein Spieler zählte 8 Jahre zu den besten Karten in Ultimate Team, kehrt jetzt zurück – Fans halten das Rating des Super-Dribblers für einen Witz

In FC 25 werden eine Reihe neuer Karten erscheinen. Die ersten wurden jetzt vorgestellt. Einer der besten Dribbler des vergangenen Jahrzehnts feiert seine Rückkehr. Doch mit seinem Rating sind viele Fans nicht einverstanden.

Was ist das für ein Spieler? Eden Hazard kehrt zurück. Der belgische Super-Dribbler ist vielen sicherlich etwas unrühmlich in Erinnerung geblieben. Sein Wechsel zu Real Madrid im Jahre 2019 war ein echter Karriere-Killer. Viele Verletzungen, Gewichtsprobleme und kaum Einsatzzeiten zogen sich durch die letzten Jahre bis zu seinem Karriereende im Jahr 2023.

Dass Hazard während seiner Zeit beim FC Chelsea zu den besten Außenbahnspielern zählte, haben viele vielleicht schon vergessen. Ein Zeugnis seiner starken Leistungen findet sich noch in der Datenbank von Ultimate Team.

Von FIFA 13 bis FIFA 21 hatte er jedes Jahr ein Rating von mindestens 87, erreichte zu seiner Prime-Zeit in FIFA 18/19 sogar eine Gesamtwertung von 91. Damit musste er sich nur hinter ganz wenigen anderen Spieler einreihen.

Hazard bekommt in FC 25 eine neue Spezial-Karte

Wie kehrt Hazard zurück? Hazard ist einer von 14 neuen Heroes, die in FC 25 ihren Weg in Ultimate Team finden werden. Eine Hero-Karte bekommen ehemalige Spieler, die während ihrer Karriere vor allem mit einer andauernden, starken Phase in ihrem Club in Verbindung gebracht werden.

Alle neuen Heroes für FC 25 Ultimate Team stellen wir euch hier bei MeinMMO vor: FC 25: Alle 13 neuen Hero-Karten in der Übersicht – Eine belgische Legende ist dabei

Hazards Hero dürfte wohl an seine erfolgreiche Zeit beim FC Chelsea erinnern. Seine, sowie auch alle anderen Heroes sind dynamisch und upgraden sich im November, bekommen dann automatisch ein höheres Rating.

Einige Fans zeigen sich schon jetzt mit dem Rating von Hazards Origin-Version unzufrieden.

Fans über Hazards 86er-Wertung: „Das ist ein kompletter Witz“

In einem Post auf Reddit wurde schon reichlich über die neuen Hero-Karten diskutiert. Viele Fans stören sich an dem Rating von Eden Hazard. So auch einer der Top-Kommentare von User vk2499.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was stört die Fans? User vk2499 bringt seinen Unmut zum Ausdruck: „Hazard mit einer 86er-Wertung ist ein kompletter Witz.“ Dann wendet er sich direkt an EA: „EA, ihr habt ihm 3 Jahre lang mit einer 90/91 geratet und 10 Jahre lang mit über 86. Und seine Hero hat 86???“

Über 260 Personen stimmen zu, dass dieses Rating ihnen nicht passen würde.

Andere Fans sehen auch ein Problem mit Hazards Rating, verglichen mit anderen Heroes. So führt User gonnj an: „Basis Hazard hat 86, während ein Ginola 89 hat.“ (via reddit.com)

Und tatsächlich fällt einem bei dem Blick auf die Statistiken der beiden Spieler auf, dass Hazards auf ein weitaus höheren fußballerischen Output zurückblicken kann.

So hat Hazard alle 230 Minuten ein Tor oder eine Vorlage für sein Team in der Premier League beigesteuert. Ginola brauchte hingegen mit 660 Minuten für eine Torbeteiligung in der Premier League fast 3-mal so lang. (via transfermarkt.de)

Die Fans sollten sich vielleicht nicht zu sehr an den ersten Ratings stören. Wir wissen bislang nicht, ob die anderen Heroes nicht auch an das neue dynamische System angepasst werden.

Zudem sind Ratings zwar ein wichtiger Anhaltspunkt, um einen Spieler in EA FC einschätzen zu können, doch sein wahres Vermögen zeigt sich meistens erst, wenn man ihn spielt. Möglich also, dass Hazard sich viel besser auf dem Platz anfühlt, als seine 86 vermuten lassen. Alle wichtigen Infos zu EA FC 25 haben wir bei MeinMMO für euch: EA FC 25: Alle Infos zu Release, Preis und Neuerungen