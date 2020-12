Mit Daybreak kamen nun etliche MMORPGs in die Firma. Die meisten von ihnen sind jedoch bereits älter. Ob an neuen Spielen gearbeitet wird, ist derzeit nicht bekannt.

Zuletzt kaufte die Firma bereits den kanadischen Entwickler Piranha Games, die Need for Speed: Shift, Duke Nukum Forever und MechWarrior entwickelt haben.

Wer ist der neue Käufer? EG7 ist eine Firma, die sich um Entwicklung, Publishing und Marketing von Videospielen kümmert. Sie trat bereits als Publisher für Spiele wie Overcooked 2 oder Sniper Elite 3 auf und war an Marketing-Kampagnen von Destiny 2, Call of Duty und Assassin’s Creed Valhalla beteiligt.

So entstanden MMORPGs wie EverQuest, Star Wars Galaxies, Vanguard: Saga of Heroes oder Free Realms.

Die Daybreak Game Company hatte in den letzten Jahren mit vielen Problemen zu kämpfen und musste immer wieder Mitarbeiter entlassen. Nun wurde die Firma an EG7 verkauft. Doch was ändert sich dadurch und was bedeutet das für die MMORPGs der Firma?

