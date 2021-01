MMORPG Herr der Ringe Online bringt „kontroverseste“ Änderung seit 11 Jahren

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Wir werden uns die Verteilung der „Scrolls of Empowerment“ in naher Zukunft noch einmal für einen Patch ansehen, aber wir wollten die anderen Änderungen in diesem Patch nicht aufhalten, insbesondere einige der Performance-Arbeiten, und es wird hilfreich sein, etwas frisches Feedback zu bekommen, nachdem sich die Leute eine Weile mit diesen Änderungen beschäftigt haben.

Was sagen die Entwickler dazu? Das Team ist sich bewusst, dass die Community diese Änderung an den Schriftrollen nicht gut findet und scheint auch selbst damit nicht zufrieden zu sein. Im offiziellen Forum von LOTRO gibt es ein Statement:

Problematisch wird es dann, wenn Gruppen für Endgame-Content gesucht werden. Denn die Spieler, die das Level für Legendary Items auf 100 haben, werden bevorzugt ausgesucht. Damit könnten einige Spieler nun länger von diesen Inhalten ausgeschlossen werden, bis sie so lange gegrindet haben, um mit den „Scrolls of Empowerment“ die Legendarys auf 100 zu bringen.

Was ist das für eine Änderung? Im recht erfolgreichen MMORPG ist es nötig, sogenannte „Scrolls of Empowerment“ zu finden. Denn diese erlauben es den Spielern, die für das Endgame wichtigen Legendary Items aufzuleveln.

