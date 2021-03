MMORPG zu Herr der Ring kündigt neue Grafik und PS5-Release an – Schweigt jetzt

2021 wird ein spannendes Jahr für Fans des MMORPGs Der Herr der Ringe Online (LotRO). Es sind mehrere Updates und sogar eine große Erweiterung geplant. Doch wie steht es um die Version für PS5 und Xbox Series X/S?

Was ist mit der geplanten PS5-Version des MMORPGs? Ende 2020 hieß es in einer Investorenkonferenz, dass für 2022 eine Next-Gen-Version von LotRO mit besserer Grafik geplant ist. Wie genau diese aussehen soll und was sich ändert, wurde aber nicht verraten.

Seitdem gibt es dazu auch keine neuen Informationen mehr. Selbst im neuen Brief des Executive Producers Rob Ciccolini, in dem über die Pläne für dieses Jahr gesprochen wird, ist die Fassung von Der Herr der Ringe Online, die angeblich auch für PS5 und Xbox Series X/S soll, kein Thema. Das Team schweigt dazu.

Ob und wann diese Version kommt, steht also weiterhin in den Sternen. Eventuell erfahren wir im Laufe dieses Jahres mehr zu dieser Version des MMORPGs.

Ein so altes MMORPG für die neuen Konsolen umzusetzen und so zu modernisieren, dass es mit aktuellen Online-Rollenspielen mithalten kann, ist extrem ambitioniert und klingt eher unwahrscheinlich. Hier heißt es, abwarten, was die Entwickler dazu noch sagen.

LotRO setzt seine Story fort

Was erwartet LotRO-Spieler dann als Nächstes? Noch in diesem Monat kommt der Wildwald von Breeland ins Spiel. Dort erlebt ihr Abenteuer in der Wildnis zwischen Breeland und Evendim. Im Wildwald trefft ihr auf zwei Fraktionen und müsst herausfinden, was diese vorhaben.

Das Besondere an diesem Inhalt ist, dass er sich mal nicht an hochstufige Spieler richtet, sondern Spieler niedriger Levels etwas Neues zu tun bekommen.

Ebenfalls im März könnt ihr beim Frühlingsfest mitfeiern und der neue Schlachtzug für 6 Spieler „Naruhel die Rote Maid“ verspricht Zierwerkgegenstände und weitere Belohnungen.

Noch im Frühjahr sollen die „Weiteren Abenteuer“ starten. Dabei handelt es sich um Aufgabereihen mit neuen Geschichten rund um bekannte Personen aus der Welt Mittelerde. Die erste Story wird sich um den Hobbit Bilbo Beutlin drehen.

Wie geht es mit der Story rund um die Zwerge weiter? Der Sommer bringt das große Update 30 mit dem Titel „Das Blut Azogs“ in das MMORPG LotRO. In diesem erfahrt ihr, wie der Krieg der Drei Gipfel weitergeht. Das Update bringt neue Aufgaben und Quests sowie einen weiteren Raid mit sich.

Das Ende der Story rund um die Zwerge erlebt ihr dann im Herbst mit der großen Erweiterung „Gundabad“. Viel wollen die Entwickler darüber noch nicht verraten, außer, dass es die Geschichte von Durins Vermächtnis und der Prüfung der Zwerge abschließt.

Was gibt es 2021 noch? Die Ödlande und Mordor werden auf die legendären Server aufgespielt. Eventuell kommt sogar noch Ende des Jahres das Graue Gebirge hinzu.

Darüber hinaus soll es Anpassungen am PvMP, dem Kampf Spieler gegen Monster, geben. Anpassungen an den legendären Items sind ebenfalls geplant.

Der Herr der Ringe Online ist trotz seines Alters von knapp 14 Jahren noch eines der 13 besten Free-to-play-MMORPGs.