Das MMORPG Der Herr der Ringe Online (LOtRO) hat einen neuen DLC bekommen. In diesem ziehen die Zwerge in einen Krieg, was zu einer großen Schlacht auf einer Treppe führt.

Was ist das für ein DLC? Auch wenn der Ringkrieg in Der Herr der Ringe Online zu Ende ist, gehen die Abenteuer in der Fantasywelt Mittelerde weiter. Im DLC „Krieg der drei Gipfel“ führt Prinz Durin, Sohn von König Thorin Steinhelm, eine Armee nach Gundabad. Dort will er die alte Heimat seines Volkes zurückerobern.

Es entbrennt eine gewaltige Schlacht. Denn die Orks, die sich in der Festung niedergelassen haben, wollen diese natürlich nicht kampflos aufgeben.

Die Zwerge ziehen in LotRO in den Krieg!

Was erwartet euch im neuen Abenteuer besonderes? Die Zwerge müssen sich in die Festung vorkämpfen. Dazu ist es aber nötig, eine lange Treppe emporzusteigen, welche von den Orks verteidigt wird. Am Ende soll das Tor der Winde geöffnet werden, um den Orkscharen einen vernichtenden Schlag zu verpassen.

In einer gewaltigen Schlacht unterstützt ihr die Zwerge auf dieser Treppe in ihrem Kampf. Die Instanz „Shakalush, die Stufenschlacht“ ist für 6 Spieler ausgelegt und bietet Schwierigkeitsstufen zwischen Tier 1 und 3. Tier 4 bis 6 sollen noch folgen.

Diese Inhalte sind ebenfalls mit dabei: Der DLC bietet euch noch mehr Content:

Den Schlachtzug Amdân Dammul, die Blutige Schwelle für 12 Spieler

Neue Missionen im Ältestental für ein bis zwei Spieler der Stufen 20 bis 130

Updates bei den Klassen und Items sowie Quests und Abenteuergebieten

Die kommende neue Klasse Brawler ist aber noch nicht mit dabei.

In „Krieg der drei Gipfel“ herrscht ein Krieg zwischen Orks und Zwergen.

Wann kommt der DLC und was kostet er? Der neue DLC „Krieg der drei Gipfel“ für das MMORPG Der Herr der Ringe Online ist bereits seit dem 20. Oktober verfügbar.

Die Standardversion kostet 16,99 Euro. Eine Sammler-Edition mit Mount und zusätzlichen Items bekommt ihr für 49,99 Euro. Ein ultimatives Fan-Bündel mit noch mehr Gegenständen könnt ihr für 83,99 Euro über den Store kaufen.

Wie kommt der DLC an? Auf reddit wird bereits über den DCL diskutiert. Dort herrscht die Meinung, dass er für die 16.99 Euro guten Content bietet und die Inhalte auch durchaus Spaß machen.

Allerdings halten die Spieler die Preise für die Sammler-Edition und das ultimate Fan-Bündel für überzogen.

Das MMORPG LotRO wird immer wieder um neue Inhalte erweitert. Doch auf eine Classic-Version wie bei World of Warcraft müssen die Fans wohl verzichten.