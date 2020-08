Das sagt Herr der Ringe Online zu einer Classic-Version wie bei WoW

World of Warcraft zeigt, dass Classic-Versionen von MMORPGs gut funktionieren können. Daher wünscht sich die Community auch solche Server. Doch die Entwickler von Der Herr der Ringe Online (LotRO), sehen das anders.

Was wünschen sich die Spieler von LotRO? Im offiziellen Forum kam die Frage auf, ob ein permanenter Classic-Server für das MMORPG Der Herr der Ringe Online geplant ist. Immerhin zeigt WoW Classic, wie beliebt so eine Version sein kann.

Manche Spieler fanden den Beginn, das Leveln zwischen 1 und 65 von Herr der Ringe Online, am besten. Einige würden gerne wieder dieses Spielgefühl wie beim Start ihres Abenteuers im MMORPG erleben. Spieler LotroVidz stellte eine im offiziellen Forum eine Liste zusammen, die zeigen soll, warum ein Herr der Ringe Classic eine gute Idee wäre:

Weniger Pay2Win im Store.

Besseres Klassen-Balancing.

Das Trait-System bot mehr Abwechslung im Spiel für jede Klasse.

Tanking-Bedrohungssystem, das funktionierte.

Langsameres, aber taktischeres Gameplay (weniger Spam), das sich wie ein echtes RPG anfühlte.

Kein verrückter Legendary-Item-Grind, wie es derzeit der Fall ist.

Sehr gute Gear-Fortschritte.

Keine Lootboxen.

Ausgewogene Instanzen und Raids, ohne T5-System.

Die Scharmützel haben sich gelohnt.

Wesentlich besseres Balancing im PVMP (Spieler gegen Monster-Spieler).

Besseres Landschafts-Balancing.

Besseres Crafting.

Besseres Endgame-Gear/besserer Endgame-Fortschritt

Manche Spieler wünschen sich einen Classic-Server von Der Herr der Ringe Online.

Wenig Begeisterung im Entwicklerstudio

Was meinen die Entwickler zu dem Vorschlag? Die Idee einer Classic-Version von LotRO kommt beim Team nicht so gut an. Die Entwickler haben eine ganz eigene Meinung zu diesem Thema:

Was die Sache mit dem „Gebt uns eine alte Version von LotRO“ betrifft – meine Antwort ist dieselbe wie immer: Warum all diese Bugs wieder einführen? Ihr glaubt, es war damals perfekt, aber ich erinnere mich an unsere damaligen Fehlerwarteschlangen und ich kann euch versichern, dass es nicht so war. Dreizehn Jahre voller Fehlerbehebungen, die einfach verschwinden? Oje! MadeOfLions, Standing Stone Games

Ähnlich wie es lange Zeit bei Blizzard der Fall war, lehnen die Entwickler also einen Classiv-Server ab, weil sie sich nicht vorstellen können, jemand würde eine alte Version mit all diesen Bugs von früher spielen wollen und auch noch gut finden.

Was meinen die Spieler dazu? Im offiziellen Forum wird über diese Aussage diskutiert. Auf der einen Seite herrscht wenig Verständnis dafür, dass die Entwickler einen Classic-Server von Der Herr der Ringe Online ablehnen. Immerhin herrscht Interesse daran und WoW Classic zeigt, dass es funktioniert.

Auf der anderen Seite glauben einige, dass es ein viel zu großer Aufwand wäre, zwei Versionen des Spiels zu betreiben. Immerhin ist für das aktuelle Spiel noch viel geplant. Die letzten Updates wie Minas Morgul oder die Hochzeit von Aragorn und Arwen erweitern stetig die Story.

LotroVids erklärt es so: „Wir wollen die SOM/ROI-Version von LotRO nicht wegen der Bugs zurück, die es zu der Zeit gab. Wir wollen es wegen des Core-Gameplays, der Instanzen, des Kampfes, der Itemization, des PvMPs zurück. Es war einfach ein viel besseres Spiel als die aktuelle Version, sorry! Wenn WOW Classic im Jahr 2020 erfolgreich sein kann, kann es ein LotRO Classic auch sein!“

Nelliezz meint: „Ich bin ein Spieler, der sich nicht um die von euch erwähnten Bugs kümmert, denn das ist nicht mein Problem. Ich würde nur gerne eine Version von LotRO vor Helms Klamm spielen, da ich die Erweiterungen und die Funktionsweise des Spiels liebte. Ich finde das Spiel jetzt nicht weniger fehlerhaft als 2013, oder sprecht ihr von internen Bugs, die nur ihr sehen könnt?“

Druidsfire sieht die Idee nicht ganz so positiv: „Wer wird zurückgehen und eine alte Kopie von LotRO ausgraben, sie von Grund auf neu „verkabeln“, damit sie mit der aktuellen Hardware kompatibel und sicher ist, und sie als völlig separaten Live-Dienst warten?“

Was meint ihr? Würdet ihr eine Classic-Version von Der Herr der Ringe Online spielen?

Herr der Ringe Online hat mittlerweile über 13 Jahre auf dem Buckel. Dennoch ist es nach wie vor ein spannendes Online-Rollenspiel und gehört zu den 8 besten MMORPGs, um mit Online-Rollenspielen anzufangen.