Das MMORPG Der Herr der Ringe Online hat versehentlich die nächste neue Klasse geleakt. Anstatt alles zu vertuschen, geben die Entwickler stolz zu, dass es tatsächlich einen neuen Heldentypen geben wird. Doch viele Spieler finden dessen Konzept gar nicht zum Spiel passend.

Wie wurde die neue Klasse entdeckt? Beta-Tester, die das neue Mini-Addon „War of Three Peaks“ testeten, staunten nicht schlecht, als in einem Dropdown-Menü der verfügbaren Klassen ein völlig neuer Helden-Typus auftauchte.

Wer oder was ist ein „Brawler“? Handelt es sich um einen Bug, eine zeitweise verfügbare Klasse für ein Event oder gar eine wirklich neue Art von Charakter, den man dauerhaft spielen kann, wenn „War of Three Peaks“ demnächst erscheint?

Da staunten die Fans nicht schlecht, als sie plötzlich hier die neue Klasse entdeckten.

Entwickler gibt zu, dass es eine neue Klasse gibt

So reagierten die Entwickler: Schnell machte die Ansage um die mysteriöse Klasse des Brawlers die Runde in der HdRO-Community. Und schließlich meldeten sich auch die Entwickler zu Wort. In einem Forumspost nannte Community-Manager Jerry Snook dann weitere Details:

Offensichtlich habt Ihr alle etwas gesehen, worüber wir noch nicht ganz bereit waren zu sprechen, aber wir werden in naher Zukunft mehr Informationen haben. Nur um sicherzugehen: Das ist nichts, was schon im „War of Three Peaks“ kommt.

Der Brawler wird also kommen, er wird eine neue Klasse und er kommt mit der nächsten Erweiterung namens Gundabad.

Passt ein Brawler zum Herrn der Ringe? Was genau ein Brawler sein soll, ist nicht bekannt. Der Name bedeutet so viel wie „Prügler“ oder „Schläger“, was auf eine Nahkampfklasse schließen lässt. Doch die Spieler hätten gerne eine Klasse mit Magie, nicht noch einen Typ, der sich im Getümmel prügelt.

Passt ein Schlägertyp zum Herrn der Ringe?

Außerdem soll so ein Schlägertyp nicht zum Thema des Spiels und des Settings passen. Ein User auf reddit merkte dazu sarkastisch an, dass man immerhin sehr viele bekannte Brawler-Helden aus dem Tolkien-Universum kenne, also berühmte Heroen wie „Punchagorn“ oder den gefürchteten „Bilbo Smackin’s“.

Andererseits geht es in der großen kommenden Erweiterung Gundabad um Zwerge. Und die kleinen, rauen Gesellen sind gefürchtete Nahkämpfer. Zu denen könnte eine ruppige Haudrauf-Klasse, die der Brawler womöglich werden dürfte, durchaus passen.

Mehr werden wir wohl erst 2021 erfahren, wenn die Gundabad-Erweiterung dann erscheint. In Der Herr der Ringe Online tut sich also bald wieder etwas. Was aber eher nicht kommen wird, ist ein Classic-Server, wie es ihn beim MMORPG World of Warcraft gibt. Davon sind die Entwickler derzeit nicht so begeistert.