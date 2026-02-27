New World stirbt in wenigen Monaten, kündigt jetzt doch noch Updates an

Die Geschichte von New World ist ein Hoch und Runter. Nachdem die Entwickler verkündet haben, dass das Spiel sterben wird, gibt es jetzt überraschend doch noch neue Updates für die Spieler.

Wann wird New World sterben? Am 15. Januar 2026 gab der Entwickler von New World bekannt, dass das MMORPG von Amazon am 31. Januar 2027 offline gehen wird. Doch das hielt einige Spieler nicht davon ab, noch weitere Zeit in Aeternum zu verbringen.

Laut steamdb.info hat New World täglich noch ungefähr 1.000 Spieler (Stand: 27. Februar 2026, um 10:40 Uhr). Die Spielerzahlen auf den Konsolen (PS5 und Xbox) sind hingegen nicht bekannt. Jetzt wollen die Entwickler eine Reihe von Updates veröffentlichen, die den Grind der Spieler verbessern sollen.

Was sind das für Updates? Nachdem bereits die unfertigen Dolche als Waffe ins Spiel gekommen waren, wurde es erst einmal ruhig um das MMORPG. Auf dem offiziellen Discord-Server kündigten die Entwickler gleich 3 größere Updates an (via mmorpg.com).

Diese werden jeweils im März, April und Mai 2026 erscheinen. Jedes dieser Updates soll Verbesserungen für die verbliebenen Spieler bringen, damit sie die letzten Tage in Aeternum genießen können.

Noch im Oktober 2025 hatte New World mit dem Nighthaven-Update einen richtigen Aufschwung. MeinMMO-Experte Karsten Scholz hat den kurzen Erfolg analysiert:

Endlich werden kaputte Steam-Achievements verteilt

Was bringt das Update im März? Mit dem ersten Teil der Updates im März, wollen die Entwickler einen Bug beheben, wodurch einige Spieler keine Errungenschaften (Achievements) auf Steam bekommen konnten.

Außerdem werden alle Transmog-Ausrüstungen freigeschaltet und Spieler können jetzt bis zu 30 Gegenstandsets besitzen. Der Haken ist allerdings, dass 27 dieser Sets weiterhin mit Echtgeld gekauft werden müssen.

Zusätzlich wird der Transfer zu anderen Regionen eingebaut. Bisher kostete das Token für den Server-Wechsel rund 15 US-Dollar. Ob der neue Transfer jetzt kostenlos ist, ist nicht bekannt.

Viele Verbesserungen im April für New World

Was bringt das Update im April? Das zweite Update erhöht einige Limits von Spielsystemen, damit die verbleibenden Spieler noch mehr grinden können. So wird das Goldlimit für die Hobby-Händler von 500.000 auf satte 10 Millionen erhöht.

Neben dem maximalen Gold wird auch der Fortschritt für besseres Gear erleichtert. Mit Umbral können Rüstungswerte verbessert werden, die ab April ebenfalls ein höheres Limit erhalten. Ebenso wird das maximale Gypsum erhöht, mit dem zusätzliche Ausrüstungskisten besorgt werden können.

Spieler sehen kaum einen Grund, zu grinden: Die meisten Spieler grinden gerne MMORPGs, wenn sie wissen, dass ihr Fortschritt in der riesigen Online-Welt bestehen bleibt. Bei einem sterbenden MMORPG, wie New World sehen nur viele keinen Grund mehr, weiterzuspielen:

Rund die Hälfte von euch hatte uns verraten, dass sie bereits mit New World aufgehört haben oder aufhören wollen.

Im Mai soll nicht das letzte Update kommen

Was bringt das Update im Mai? Das letzte angekündigte Update soll ein weiteres Limit erhöhen. Die Mutations-Dungeons gehören zum schwierigsten Content in New World. Spieler hatten jedoch nur eine begrenzte Anzahl in der Woche, um aus ihnen Loot, wie die Umbrals, zu erhalten. Dieses Limit wird im Mai auf 100 Dungeons pro Woche erhöht.

Auch für Solo-Spieler gibt es eine Neuigkeit. Die Soul Trials, eine Solo-PVE-Instanz, können schließlich alle 6 Stunden herausgefordert werden. Dort besiegt ihr verschiedene Bosse, um legendären Loot zu ergattern.

Warum soll das nicht das letzte Update sein? Die Entwickler fügten der Nachricht im Discord hinzu, dass sie weiterhin auf das Feedback der Spieler eingehen möchten. Damit sollen die letzten Monate von New World noch weiter verbessert werden.

Die ganzen Updates sind zwar nett, jedoch hätten sie früher eventuell dazu beitragen können, dass New World mehr aktive Spieler anlockt. Auch MeinMMO-Autor Nico ist über jede Nachricht zum Tod von New World traurig, denn für ihn war es eines der besten MMORPGs, trotz einiger Fehler: Amazons erstes MMORPG für Steam gilt als Enttäuschung, aber eine Sache war perfekt