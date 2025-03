In einem MMORPG von Amazon fordern eure Tanks euch bald dazu auf, sie zu kicken

Im MMORPG New World haben die Entwickler ein neues lustiges Item angekündigt, das zu komischen Situationen führen kann.

Was ist das für ein Item? Gamer und vor allem MMORPG-Spieler haben ihre eigenen Umgangsformen, Worte und Bräuche. Während gewöhnliche Menschen beim Wort „kicken“ wohl an den Bolzplatz um die Ecke denken, so bedeutet das Wort abhängig vom Kontext in MMORPGs häufig den Rauswurf aus einer Gruppe oder das Unterbrechen von Fähigkeiten bei Bosskämpfen.

In New World haben sich die Entwickler diesem Begriff jetzt ein eigenes Item gewidmet. Einen Schild, den ihr auch auf dem Titelbild sehen könnt. Auf dem Schild steht „Kick me“ (zu Deutsch: „Tritt mich!“), was wohl eigentlich an die Feinde gerichtet ist und sie provozieren soll, euren Tank anzugreifen. Wer das allerdings „falsch versteht“, der könnte auch den einen oder anderen Tank aus der Gruppe werfen.

Der Schild könnte der 5. Grund sein, New World: Aeternum zu spielen. Die anderen vier erfahrt ihr hier:

Entwickler wollen, dass ihr gekickt werdet

Was erhoffen sich die Entwickler? Der Schild mit der Aufschrift „Kick me“ soll wohl absichtlich missverstanden werden und zu lustigen Situationen in Gruppen führen. Wer wegen des Schildes aus seiner Dungeon-Gruppe getreten wird, darf sich also bei den Entwicklern bedanken, die das wohl beabsichtigen. Bei dem Schild handelt es sich um einen der Scherz-Gegenstände, die dieses Jahr zum 1. April 2025 eingeführt werden.

Neben dem Schild mit Risiko-Faktor könnt ihr euch zwischen dem Scherztag und dem 14. April 2025 das Paket „Ewiger Tyrann“ sichern, bei dem ihr mit eiserner Faust und Rüstung über eure Feinde herrschen könnt.

Passend dazu gibt es außerdem ein Mount in Form des „Wilde Wut“-Wolfs, der euch als Furcht einflößender treuer Begleiter zu euren Schlachten bringen soll.

In Online-Spielen gibt es immer wieder lustige April-Scherze, die die Entwickler einbauen, um die Spielerschaft zu trollen. Der Schild könnte zu den besten Scherzen 2025 zählen. Eine Auswahl der besten April-Scherze von früheren Online-Spielen findet ihr hier: Die 7 April-Scherze aus Online-Games 2020, die wir am besten fanden