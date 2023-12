MMORPG-Spieler quält sich 3 Jahre lang mit absurd schwerem Ziel, erreicht es, sagt allen, wie bescheuert das war

OldSchool RuneScape taucht immer wieder in Geschichten auf, bei denen Spieler wirklich wahnsinnig viel Zeit in bestimmte Aufgaben investieren:

Wie lange hat es am Ende gedauert? Am Ende des Grinds hat er 3 Jahre dafür benötigt.

Der Spieler hat im Detail aufgeführt (via reddit ), was er tun musste, um sein Ziel zu erreichen: Ein wesentlicher Bestandteil war es 150.000 bis 300.000 Chaos-Druiden zu töten. Über die genaue Zahl sei er sich nicht so sicher, sein Tracker sei irgendwann kaputtgegangen.

Warum ist das so schwer? Der Skill „Herblore“ gilt grade im Ultimate Ironman als schwerster Skill, den man leveln kann, durch den wenigen Inventar-Platz – zudem wollte der Spieler diesen Skill als Erstes und Einziges auf 99, dadurch wurde es noch schwerer, weil er sich in den Methoden einschränken musste, die er anwenden konnte, um Herblore zu leveln. Denn eigentlich würde man Tränke mischen, um den Skill effizient zu leveln.

