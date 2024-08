Ein MMO überlegt, die schrecklichsten Geräusche des Spiels leiser zu machen, doch die Spieler wollen sie noch lauter

So schlimm sich der Ton der Tiere auch anhören mag, so ungewöhnlich ist auch das Ergebnis auf die Frage, ob man den Ton nicht leiser drehen sollte. Nur knapp 60 % der Spieler stimmten dafür, damit wurden die nötigen 70 % für eine Änderung nicht erreicht.

Dort gibt es die „Nail Beasts“ auf Deutsch „Nagelbestien“, die wohl die schrecklichsten Geräusche überhaupt machen. Selbst Fingernägel an der Schultafel und schreiende Babys sind wohl nicht so schlimm wie diese Katzenwesen.

Wie kommt es zu der Debatte? In Old School Runescape dürfen die Spieler über die Änderungen im Spiel entscheiden. Die Entwickler stellen die Änderungen stets vor und die Spieler können dann für oder gegen diese stimmen. Sollten 70 % für eine Änderung sein, wird sie durchgeführt, sonst nicht.

In Old School Runescape hören die Entwickler auf ihre Community. Doch eine Entscheidung der Spieler können sie nicht nachvollziehen.

