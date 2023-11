Auf TikTok ist gerade totaler Kauderwelsch im Trend, den keiner versteht, kommt von Genshin Impact

Was zum Teufel bedeutet „According to the judgement of the Oratrice Mecanique d’Analyse Cardinale“ und warum tanzen alle auf Tiktok zu diesem Blödsinn? Chefredakteurin Leya ging der Sache auf den Grund und fand die Antwort in Genshin Impact.

Manchmal ist TikTok der reinste Fibertraum.

Eure „For You Seite” ist ein Feed, den der Algorithmus für euch personalisiert. Ihr seht dort also nicht nur Videos von den Accounts, denen ihr folgt. Dadurch bekommt ihr ein großes Spektrum an verschiedenen Inhalten, die wirklich alles sein können.

Seit etwa einer Woche werde ich von Videos überflutet, in denen Leute zu einem rhythmischen Sprechgesang tanzen.

Alle paar Sekunden höre ich: „According to the judgement of the Oratrice Mecanique d’Analyse Cardinale“ und sehe, wie die Leute zu einem Rhythmus tanzen, den man aus dem Gesagten heraushören kann.

Seht hier ein typisches Video zu diesem Trend vom Creator _ludaloma:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt

In der Regel verharren die Creator bis zur Erwähnung des „Oratrice Mecanique d’Analyse Cardinale“ in Stille. Mit jedem neuen Schnitt wechseln sie ihre Bewegungen, die eher albern und launig sind.

Das Merkwürdige: Niemand scheint so recht zu verstehen, woher der Trend kommt, warum alle dazu tanzen und was diese Worte überhaupt bedeuten sollen.

Ich muss zugeben, dass ich verdammt viele Anläufe gebraucht habe, um die Worte auch nur annähernd zu verstehen. Aussprechen kann ich das immer noch nicht.

Das steckt hinter: „According to the judgement of the Oratrice Mecanique d’Analyse Cardinale“

Nachdem es mich wahnsinnig gemacht hat, dass ich nur Kauderwelsch verstanden habe, machte ich eine schnelle Recherche und bin auf Genshin Impact gestoßen. Das ist ein kostenloses Rollenspiel, das oft mit Zelda: Breath of the Wild verglichen wird.

In unserer Redaktion haben wir mit Marie einen ziemlich großen Fan des Spiels. Sie hält euch immer auf dem Laufenden, was die aktuellen Codes in Genshin Impact betrifft.

Ich bat Marie um eine Erklärung:

Neuvillette, gespielt von dem Synchronsprecher Ray Chase, ist der sogenannte „Chief Justice” und nimmt sowas wie einen Richterposten ein. Bei den Gerichtsverhandlungen kommt die Maschine „Oratrice Mecanique d’Analyse Cardinale” zum Einsatz. Nach der Gerichtsverhandlung fällt sie das endgültige Urteil über Schuld oder Unschuld des Angeklagten. Die Ausschnitte auf TikTok stammen aus den Cutscenes, in denen Neuvillette die Maschine erwähnt. Marie Friske, größter Genshin-Impact-Nerd der MeinMMO-Redaktion

Warum ist dieser Trend jetzt ausgebrochen? Den genauen Grund kann ich hier leider nicht nennen.

Ich kann nur erklären, was der Ursprung des Trends ist. Nach meiner Beobachtung scheinen die meisten, die zum „Oratrice Mecanique d’Analyse Cardinale“ tanzen, nicht zu wissen, dass der Ursprung in einem Videospiel liegt.

Warum der Sound gerade jetzt durch die Decke geht, konnte ich bei meinen Recherchen nicht herausfinden. Wenn es jemand von Euch da draußen weiß, dann schreibt es bitte in die Kommentare, damit wir das hier entsprechend ergänzen können.

Es scheint für viele einfach ein lustiger Ohrwurm zu sein, mit dem sie ihren Spaß haben.

In der Genshin-Impact-Community ist dieser Sprechgesang wohl kein großes Thema gewesen, bis der Trend auf Tiktok ausgebrochen ist.

Das ist jedoch sehr typisch für die Plattform. Bestimmte Sounds werden aufgegriffen, es gibt einen Schneeball-Effekt und auf einmal ist TikTok geflutet davon.

Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Sound und die Tänze zum „Oratrice Mecanique d’Analyse Cardinale“ die Instagram-Reels überschwemmen.

Spannend ist für mich daran, wie viel Einfluss Gaming auf die moderne Popkultur hat. Nach dem Schreiben dieses Texts, wird mich das „Oratrice Mecanique d’Analyse Cardinale“ auch noch eine Weile im Kopf begleiten, während ich mit dem Kopf dazu wippe.

Ist euch der Trend schon begegnet?

MontanaBlack nimmt den schwierigsten Trend von TikTok mit, verdient richtig Geld damit